柳承龍X安宰弘X金裕貞確定出演 Netflix《炸雞塊》！同名中文版網漫於今年（2022年）在Webtoon完結

《雞不可失》導演X黃金陣容！在同名網漫的留言區，有不少粉絲表示：「結尾收的很好」、「居然看到哭」、「神作！」等，太好奇電視劇會如何呈現了～

預計於下月（11月）開機的Netflix漫改劇《炸雞塊》，描述某天出現的一台神秘機器，把人變成炸雞塊的懸疑無厘頭故事，由「千萬電影」《雞不可失》李炳憲導演執導、柳承龍、安宰弘、金裕貞等主演。



原作中文版網漫已於今年（2022年）在Webtoon上完結，獨特的題材吸引一批死忠粉絲。劇情好笑但不失感人因素，結局出人意表也被直呼是「神作」。篇幅不到50集但餘韻無窮，有興趣的粉絲們可以先在電視劇播出前按此觀看漫畫。

柳承龍、安宰弘曾分別與李炳憲導演合作過《雞不可失》、《浪漫的體質》，兩位演員也一起合作過《桃李花歌》、《屍戰朝鮮》等，這次以主演的身分相遇，備受粉絲期待。

而金裕貞主演的另一部Netflix作品《20世紀少女》，將於本月（10月）21日公開。以20世紀最後的1999年為背景，描述比起愛情，友情更加重要的17歲少女寶拉，經歷痛苦卻悸動的初戀，展開一段「初戀觀察羅曼史」。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞