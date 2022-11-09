要是能合作电视剧或电影就更好了！金裕贞&金圣喆、蔡秀彬&李相二、庭沼玟&丁文晟将联合出演话剧《莎翁情史》

为什么这么说？因为不在韩国的粉丝，没办法亲眼见证这超强组合啊！（哭）

预计於明年初（2023年）开始公演的话剧《莎翁情史》，改编自1998年上映的同名电影，以莎士比亚创作的《罗密欧与茱丽叶》为引线，描述一代文豪莎士比亚的的人物轶事及其浪漫的爱情史。演员敲定由金裕贞&金圣喆、蔡秀彬&李相二、庭沼玟（庭沼珉）&丁文晟三组人马主演（即：三对主演，饰演相同角色、出演不同场次，可能会「混搭」），引发期待。



这是金裕贞首次出演话剧，近期她以Netflix纯爱电影‎《20世纪少女》‎收获不少好评，也将特别出演漫改剧‎《炸鸡块》‎。



金圣喆於2014年以音乐剧《思春期》出道，2017年转战小萤幕首次出演电视剧《机智牢房生活》，以「法子」一角打开认知度。去年（2021年）则在《那年，我们的夏天》饰演纪录片导演「金志雄」。



蔡秀彬与崔珉豪等人合作的Netflix原创剧‎《闪耀国度》‎因故无限期延播，幸好两位演员先前所录制的综艺节目《认识的哥哥》，将於本周六（12日）按照原定计画公开，算是弥补一点缺憾。而蔡秀彬近期也录制由罗PD团队制作的‎《出差十五夜》‎，与Starship的同事们一起进行「出差」。



李相二同样也在2014年以音乐剧演员出道，并在2017年於《机智牢房生活》中饰演反派角色「吴兵长」，之后陆续出演《山茶花开时》、《结过一次了》、《五月的青春》、《海岸村恰恰恰》等电视剧。



庭沼玟今年与李宰旭合作tvN电视剧《还魂》，因演活「无德」一角备受观众喜爱，人气再攀升。而她与徐仁国「二搭」的电影‎《行动代号：狼狩猎》‎，也在电视剧终映后上映。接下来也将与姜河那合作新电影‎《30天》‎，饰演「准离婚夫妇」。



丁文晟於2007年以音乐剧演员出道，2012年以电视剧《幽灵》转战小萤幕，2017年也曾出演《机智牢房生活》。今年则有《模范刑警2》、《蚂蚁在燃烧》两部电视剧。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻