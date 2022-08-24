姜河那&庭沼珉二度合作喜劇片！電影《30天》化身準離婚夫婦，上演失憶爆笑情節

據電影業內人士透露稱，姜河那已確定出演電影《30天》，對手戲演員就是庭沼珉，兩人將在《二十行不行》後第二次合作喜劇片！

《30天》講述一對夫婦的故事，他們曾經像火一樣熱情相愛、如今像火一樣激烈爭吵，逐漸走到離婚邊緣，是一部帶給人共鳴的浪漫喜劇。 通過「丈夫失憶」這一題材在充滿諷刺的情景中製造笑點。

姜河那飾演毫無靠山的泥湯匙（窮人）律師「鄭烈」，庭沼珉飾演性格過分灑脫、像生活在深山裡的拓荒者一樣的金湯匙（富人）電影PD。



導演由《偉大的願望》《朝鮮花美男》南大中擔任，這兩部電影都展現出了導演不一般的喜劇表現能力。 其中庭沼珉曾在《朝鮮花美男》擔任女主角，這次是與導演二度合作。

某演藝企劃公司人士透露稱，這部片早在劇本階段就因為南導演獨特的台詞功底而在業內頗為出名，讓人更添一份期待。

姜河那今年以來活動十分積極，擔任主演的JTBC電視劇《Insider》前不久剛剛劇終，接下來將通過KBS新劇《謝幕》與觀眾見面，擔任主演之一的電影《海賊：鬼怪的旗幟》也在今年初上映。



庭沼珉今年通過tvN奇幻劇《還魂》回歸，一人分飾2角演技大獲稱讚，本週末即將劇終; 另一部與徐仁國、張東潤合作的火爆極限動作片《狼狩獵》即將在9月28日上映。



上次在《二十行不行》裡兩人的搭檔分別是閔孝琳和金宇彬，這次終於能看到他們擔任主演的喜劇啦！



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