羅PD新綜藝《尹食堂》變《瑞鎮家的》，尹汝貞缺席！李瑞鎮率領朴敘俊&鄭裕美繼續開店

韓娛界「黃金之手」羅英錫PD全新打造的新食堂綜藝終於有了大致的輪廓。

據韓媒《STAR NEWS》獨家報道稱，預計12月初開機錄製的羅PD新食堂綜藝是《尹食堂》的衍生版，節目名稱暫定為《瑞鎮家的》（李瑞鎮），因此前一直作為「尹食堂」系列的主廚兼社長尹汝貞已經確定不出演新綜藝，所以新綜藝的主軸換成了「李專務」李瑞鎮。 鄭柔美、朴敘俊等「老員工」也將繼續加盟。 CJ ENM相關人士表示：「《瑞鎮家的》是《尹食堂》的衍生節目，還請多多期待。」



《尹食堂》是羅PD於2017年首次推出的綜藝，以尹汝貞為中心的韓國明星們在巴厘島開了一家韓餐廳，鏡頭聚焦於他們如何運營、如何待客，是羅PD的招牌綜藝之一。 2018年又推出了第2季之西班牙篇，後來受疫情影響不能出國，於是在韓國本土拍攝了衍生節目《尹Stay》，每一季都收穫了不小的人氣。



日前，韓媒還報導了新食堂的開店地址選在了中南美洲，墨西哥成為了最佳選擇，節目組正在認真考慮中，此外人氣男星崔宇植或將加盟。 CJ ENM方面透露：「演出陣容、拍攝場所、拍攝時間還在調整，為了順利的拍攝，請恕我們無法提供更多的信息。 」



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