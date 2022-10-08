為《狼狩獵》一同赴多倫多電影節，徐仁國在庭沼珉身邊超放鬆～兩個人還莫名「仿公園長輩蹭樹」XD

兩個人也太可愛～♥

徐仁國與庭沼珉（庭沼玟）繼《從天而降億萬顆星星》（《從天而降的一億顆星》）後，時隔4年再合作電影《行動代號：狼狩獵》，題材從愛情劇轉變為驚悚劇相當有話題性，兩人戲裡戲外互動也受矚目。



庭沼珉YouTube頻道「庭沼珉ssomday」以Vlog紀錄下《行動代號：狼狩獵》海外宣傳趣事，其中一支遠赴加拿大參加多倫多國際電影節（TIFF）的Vlog，庭沼珉與徐仁國兩人的互動隨即成為亮點。

首先，兩個人在採訪中途休息一會兒，庭沼珉便拿出相機拍攝，徐仁國在旁似乎沒發現自己已入鏡，很自在的坐臥在沙發上用手機，待庭沼珉示意他一起喊「Fighting」，他才向鏡頭打招呼。



在「韓國電影之夜」派對上，兩人和幾位與會人士閒聊，其中的男士認出了徐仁國更表明聽過徐仁國的歌！坐在中間的庭沼珉自然而然成為徐仁國與男士的溝通橋樑，一開始卻誤會男士傳達的歌曲是〈My Baby U〉（寶貝啊），結果是曲風完全不同的〈BeBe〉，幾個人相談甚歡。



▼〈My Baby U〉vs〈BeBe〉





不久庭沼珉就被徐仁國捕捉出現了「神秘動作」，庭沼珉竟靠著柱子，宛如「公園長輩蹭樹」般蹭著柱子！徐仁國直呼：「你來到多倫多，現在……在做什麼？這是什麼登山地點嗎？」庭沼珉不好意思地笑出來，但反應很快地解釋：「真的很舒服，這裡有個縫，調整一下位置然後揉……」



兩個人的結論是：來到多倫多享受的第一步就是「找到一個門縫」，第二「磨蹭它」，第三「放鬆你的肌肉」。徐仁國聽著聽著也跟著蹭起來了，但提醒鏡頭前的觀眾「說實話真的很奇怪，不要在人多的地方做」，庭沼珉則要大家「做自己」。



雙方粉絲看完這支Vlog都忍不住笑出來，稱讚兩人實在太可愛！快來看這支影片吧，和庭沼珉合作過《壞男人》的金南佶還入鏡了呢！徐仁國所屬經紀公司也替他拍了多倫多一行Vlog，不過就沒什麼庭沼珉的鏡頭了。





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