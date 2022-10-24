看膩了律政劇、復仇劇？不如來看看清新可人的金裕貞主演Netflix純愛電影《20世紀少女》！

片長2小時，後半部小編快被自己的淚水淹沒…

Netflix純愛電影《20世紀少女》由金裕貞、邊佑錫、朴柾佑與盧允瑞主演，已於上週五（21日）公開。該部作品描述17歲少女羅寶拉（金裕貞 飾）為了幫助好友金妍度（盧允瑞 飾）實現初戀，觀察著白賢鎮（朴柾佑 飾）的一舉一動，卻在過程中對白賢鎮的好友馮雲浩（邊佑錫 飾）產生好奇心。

▼以下提及劇情，請慎入！





寶拉與妍度是感情相當深厚的閨蜜，就在妍度前往美國進行心臟手術的前夕，她突然向寶拉表示：「我有喜歡的人了！」為了讓妍度可以毫無罣礙地完成手術，寶拉自告奮勇要幫她觀察初戀對象的一舉一動。



寶拉隨身帶著「小本本」，無所不用其極地記錄關於賢鎮的一切。聽聞他想要加入廣電社，寶拉使出渾身解數，為的就是也能加入廣電社，才能為了妍度繼續觀察賢鎮。而序號在寶拉後面的賢鎮，看到寶拉如此拼命，自願放棄，希望廣電社的前輩可以錄取這麼努力的寶拉。



莫名其妙加入廣電社的寶拉，與賢鎮的好友雲浩成為搭檔。雲浩觀察到寶拉對賢鎮特別上心，還帶著雲浩到寶拉家的錄影帶出租店、留下BB. Call的號碼，這樣妍度就可以聽到賢鎮的聲音了。與此同時，寶拉和雲浩越來越熟悉彼此，寶拉也發現自己對雲浩的感情越來越強烈…



劇情進入下半部，妍度完成心臟手術回國了，久違重逢的兩人抱著彼此激動大哭。已經意識到自己喜歡雲浩的寶拉，卻發現從頭到尾都錯了，妍度的初戀對象是雲浩、不是賢鎮。為了自己的閨蜜，寶拉決定隱藏自己的心意，開始疏離雲浩。

（小編就是從這裡開始哭的一把鼻涕、一把眼淚）雲浩好不容易鼓起勇氣，寫了一封信向寶拉告白，原來他在更早之前就注意到寶拉，並且喜歡上寶拉。但寶拉的冷言冷語，就像刀一般刺向他的心。雨夜，他無力的將信丟在地上…

某日，妍度藉故找了寶拉、雲浩、賢鎮一起去首爾的遊樂園玩。寶拉依然積極湊合妍度和雲浩在一起，所以自己找了賢鎮去坐雲霄飛車，留下妍度和雲浩。沒想到雲浩也想坐雲霄飛車，而回到地面上的賢鎮，悠悠地說了：「雲浩可怎麼辦啊？他有懼高症啊。」妍度疑惑，賢鎮繼續說：「他們互相喜歡啊。」原來，妍度看到雲浩的目光一直追隨著寶拉並不是錯覺。



妍度知道真相後，備受衝擊。她向寶拉攤牌，因為寶拉對她而言也是如此重要，但她居然隱藏了自己真正的心意。回到家的妍度想要刪除關於賢鎮的觀察日記，才發現寶拉很早就想告訴自己有了喜歡的人，那就是雲浩。

雲浩要回紐西蘭前，因為一點意外無法和寶拉取得聯繫，只能黯然離開。知道這件事的妍度，安排賢鎮在外頭接應寶拉、載著她去車站。終於，寶拉見到雲浩了，兩人確定彼此的心意。

回到紐西蘭的雲浩，用網路和寶拉保持聯繫，還約定要一起考上同間大學。沒想到放榜後，雲浩音訊全無，寶拉等呀等，就是等不到雲浩，雲浩就這樣消失在她的人生中…時隔好久，有封信邀請她前往觀看展覽，多年來的疑惑終於解開。



看完《20世紀少女》，前半部清新、後半部惆悵，也感受到「初戀最美」。尤其在金裕貞的演繹下，那種「心動」的感覺，真的久違了。而韓孝周飾演三十代左右的寶拉，也是神來一筆。尾聲，寶拉看著雲浩拍攝的紀錄片，笑著、笑著，就哭了。感染力超強，應該不少觀眾也都淚奔了吧嗚嗚嗚…

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