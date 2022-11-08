《出差十五夜》 STARSHIP 篇！李棟旭＆李光洙對「忙內」IVE 與「同事」柳演錫的溫度差：熱情 VS 嫌棄！

《出差十五夜》日前到 STARSHIP 出差，演員部的互動真的超爆笑 XD

出演名單有：柳演錫、申承浩、柳惠英、宋承憲、金汎、李光洙、千英民、蔡秀彬、李棟旭、孫宇賢、K.Will、鄭世雲、MONSTA X（亨元、民赫、基賢、周憲）、宇宙少女（雪娥、苞娜、秀彬、Exy、多榮）、CRAVITY（珉熙、世琳、刑準、性珉、廷謨）和 IVE （Liz、Rei、張員瑛、安俞真、Gaeul）。



由於到麟蹄需要搭巴士，單數組的成員們必須抽出一位成員到替補組，坐在巴士的最後一排。抽到替補組的人有：柳演錫、千英民、雪娥、性珉和 Rei，分好組李光洙就說：「我本來覺得演錫哥很童顏的，坐在那邊又覺得沒到那種程度啊！」



玩第一個零食遊戲時，「忙內」IVE 拜託羅PD速度放慢一點，羅PD說：「如果其他前輩也同意的話，就稍微慢一點。」李棟旭聽到馬上拍手說：「啊～認證！」到了「替補組」柳演錫也提出相同要求，結果李光洙秒拒絕：「快點做！快點做！阿～哥看起來好不自在啊！」



IVE 因為第一次失敗，安俞真開始喊著：「再一次！前輩們～幫我們一次吧！」所有人都自發性跟著喊著「再一次」。而替補組第一次失敗時，柳演錫又跟著喊：「再一次！」李棟旭聽到則是完全不喊 XD 最後贏了還吐槽：「很恭喜獲勝了！但是柳演錫那樣喊著，看起來不太好呢！」



在搭車、吃飯時，李棟旭和李光洙一直逗宋承憲，看到人家睡著，還要打電話叫人家醒來。玩音樂問答時，演員們也一直互鬧對方，真的超爆笑！期待下一集播出啊～



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