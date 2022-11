女藝人刺青就會被針對？NANA出席活動因刺青引爭議：好像塗鴉，那些曾因紋身被批評的女藝人

你對刺青有什麼想法?

不少歐美大咖藝人喜歡刺青,像小賈斯汀、紅髮艾德皆是,電影《自殺特攻隊》的卡司們,甚至相約留下友情刺青。而在韓國,不少偶像、藝人也都有刺青,像BTS柾國、NCT成員泰容、Johnny、泫雅、少女時代成員太妍等都有。然而最近前After School成員Nana卻因身上多了許多刺青而引來關注。



相較於早期,近年大眾對紋身接受度已提高許多,不管是因紀念意義或任何原因而刺青,都被認為是個人自由。然而當藝人刺青時,卻常引發熱烈討論,而其中似乎女藝人也更容易遭到批評。例如先前韓韶禧被挖出過去刺青的舊照就引起過爭議、被認為形象崩壞,然而韓韶禧也僅帥氣回覆「過去和現在的我都是我、沒什麼不同」,率直的回應反而更吸粉。



sad how men are glorified sexy for having tattoos in the k-industry but han so hee had to get her tattoos removed just to fit in the “society” damn this woman be looking so damn fine even before pic.twitter.com/xYAQCQaJWX