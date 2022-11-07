女藝人刺青就會被針對？NANA出席活動因刺青引爭議：好像塗鴉，那些曾因紋身被批評的女藝人

你對刺青有什麼想法？

不少歐美大咖藝人喜歡刺青，像小賈斯汀、紅髮艾德皆是，電影《自殺特攻隊》的卡司們，甚至相約留下友情刺青。而在韓國，不少偶像、藝人也都有刺青，像BTS柾國、NCT成員泰容、Johnny、泫雅、少女時代成員太妍等都有。然而最近前After School成員Nana卻因身上多了許多刺青而引來關注。



相較於早期，近年大眾對紋身接受度已提高許多，不管是因紀念意義或任何原因而刺青，都被認為是個人自由。然而當藝人刺青時，卻常引發熱烈討論，而其中似乎女藝人也更容易遭到批評。例如先前韓韶禧被挖出過去刺青的舊照就引起過爭議、被認為形象崩壞，然而韓韶禧也僅帥氣回覆「過去和現在的我都是我、沒什麼不同」，率直的回應反而更吸粉。



sad how men are glorified sexy for having tattoos in the k-industry but han so hee had to get her tattoos removed just to fit in the “society” damn this woman be looking so damn fine even before pic.twitter.com/xYAQCQaJWX — ratedcl. (@ratedcl) July 5, 2021

《女神降臨》主角文佳煐以優雅知性的形象著稱，因而被封為新一代韓劇女神，現實中也是人人稱羨的白富美，更被發現擁有高學歷！然而先前出席活動時，被拍下背部的紋身，當時引起不少負面聲音，文佳煐表示：「我很喜歡刺青，這是我的出生圖案」。



最近NANA出席活動展現身上各式不同刺青，配上黑色迷你小洋裝，看起來個性十足，又酷又性感，不過這次曝光紋身的舉動，卻也引來負面聲浪，甚至被批評：像小孩子在全身塗鴉，不過也有不少人表示，刺青是個人選擇，無關他人、根本不必干涉。



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