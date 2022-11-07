李學周結婚迎娶圈外女友！《私生活》劇組重聚，徐玄&高庚杓到場

演員李學周於11月6日舉行了婚禮，正式步入已婚男行列。

6日，李學周迎娶了圈外女友，因是以非公開形式進行，僅邀請了家人以及部份親近的好友到場。 而曾經與李學週一起合作拍攝電視劇《私生活》的徐玄、高庚杓等人特意前來祝福新人，徐玄還在個人IG上曬出了合照，留言表示：「真心祝福學周歐巴結婚，和許久未見卻如同昨日剛見過的《私生活》劇組一起，恭喜啦。 」照片中的李學周滿臉笑容，是幸福的新郎啊。



9月，李學周官宣了將和素人女友結婚的喜訊，他在自己的官方粉絲俱樂部裡公開了這一好消息，稱：「我和長久守護在我身邊的戀人約定攜手走完餘生，如果能夠獲得連我的不足之處都溫暖包容的各位粉絲的祝福的話，將比任何祝福之語更令我感恩、幸福。 」

李學周於2012年憑藉電影《無賴漢》出道，之後又在影片《極智對決》、《分手的決心》以及電視劇《夫妻的世界》、《以吾之名》、《私生活》、《舊案尋兇》等作品中亮相，演技亮眼，表現出色，逐漸被觀眾們所熟知。

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