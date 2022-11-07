Apink小分隊CHOBOM省度來台巡迴找Panda！12月4日特別福利看這裡

自2019年的見面會後，Apink的初瓏、普美已經有3年沒有見台灣的粉絲（Panda）了！她們真的很想念台灣粉絲，決定在12月4日來到台北的DSpace元動空間（原ATT SHOW BOX）舉行“2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]”見面會。

作為Kpop頂級女團，Apink於出道11年後，正式成立了小分隊CHOBOM！CHOBOM的名稱除了是由Chorong初瓏、Bomi普美的英文名字組合而來，在韓語上「초봄」也有初春的意思，非常有意境！為了報答台灣Panda的愛護，初瓏、普美特別為全場觀眾預備了台灣的限定小卡，另外也准備了HI-TOUCH、團體合照及簽名板的抽選機會，這三項福利也是不能重複抽選的，十分珍貴，Panda們要好好把握啊！





CHOBOM在今年7月推出首張專輯及主打歌《Copycat》時，由概念照到MTV的形象，不單指被形容為「美到不行」，而且更好像是「兩個初瓏」和「兩個普美」一樣，盡顯Apink隊友間的深厚感情和默契。見面會名稱「Framily」則呼應在《Copycat》概念照上，CHOBOM在手臂上寫有「Framily」的字句。而Framily則是由英文「Friend」和「Family」組合而成，象徵初瓏、普美的深厚感情好比「家人一樣的朋友」。在之前舉行的韓國站見面會，初瓏和普美就特別表演了後輩女團NewJeans的《Hype Boy》，令全場Panda非常驚喜！不知道CHOBOM又會為台灣的觀眾準備什麼特別環節，跟Panda們一起留下美好的回憶呢？如希望知道更多 “2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]”的相關資訊，請繼續留意D-SHOW的FB和IG更新。





“2022 Apink CHOBOM fanmeeting [Framily]”

演出日期：2022年12月4日（日）18:00

演出地點：DSpace元動空間 （原ATT SHOW BOX）

演出場地地址：台北市敬業三路123號8樓

售票日期及時間：2022年11月13日 (日) 13:19

售票系統：全台ibon機台及網站 (售票頁面建檔中)

票價：$4,880 / 3,880 (全區對號入座)

粉絲福利：HI-TOUCH / 團體照片 / 簽名板 / 台灣限定小卡

主辦單位：日出娛樂 / D-SHOW

協辦單位：中創演藝 / KULTURE

經紀公司：IST ENTERTAINMENT

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