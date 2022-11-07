女艺人刺青就会被针对？NANA出席活动因刺青引争议：好像涂鸦，那些曾因纹身被批评的女艺人

你对刺青有什么想法？

不少欧美大咖艺人喜欢刺青，像小贾斯汀、红发艾德皆是，电影《自杀特攻队》的卡司们，甚至相约留下友情刺青。而在韩国，不少偶像、艺人也都有刺青，像BTS柾国、NCT成员泰容、Johnny、泫雅、少女时代成员太妍等都有。然而最近前After School成员Nana却因身上多了许多刺青而引来关注。



相较於早期，近年大众对纹身接受度已提高许多，不管是因纪念意义或任何原因而刺青，都被认为是个人自由。然而当艺人刺青时，却常引发热烈讨论，而其中似乎女艺人也更容易遭到批评。例如先前韩韶禧被挖出过去刺青的旧照就引起过争议、被认为形象崩坏，然而韩韶禧也仅帅气回覆「过去和现在的我都是我、没什么不同」，率直的回应反而更吸粉。



sad how men are glorified sexy for having tattoos in the k-industry but han so hee had to get her tattoos removed just to fit in the “society” damn this woman be looking so damn fine even before pic.twitter.com/xYAQCQaJWX — ratedcl. (@ratedcl) July 5, 2021

《女神降临》主角文佳煐以优雅知性的形象著称，因而被封为新一代韩剧女神，现实中也是人人称羡的白富美，更被发现拥有高学历！然而先前出席活动时，被拍下背部的纹身，当时引起不少负面声音，文佳煐表示：「我很喜欢刺青，这是我的出生图案」。



最近NANA出席活动展现身上各式不同刺青，配上黑色迷你小洋装，看起来个性十足，又酷又性感，不过这次曝光纹身的举动，却也引来负面声浪，甚至被批评：像小孩子在全身涂鸦，不过也有不少人表示，刺青是个人选择，无关他人、根本不必干涉。



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