女艺人刺青就会被针对？NANA出席活动因刺青引争议：好像涂鸦，那些曾因纹身被批评的女艺人

你对刺青有什么想法?

不少欧美大咖艺人喜欢刺青,像小贾斯汀、红发艾德皆是,电影《自杀特攻队》的卡司们,甚至相约留下友情刺青。而在韩国,不少偶像、艺人也都有刺青,像BTS柾国、NCT成员泰容、Johnny、泫雅、少女时代成员太妍等都有。然而最近前After School成员Nana却因身上多了许多刺青而引来关注。



相较於早期,近年大众对纹身接受度已提高许多,不管是因纪念意义或任何原因而刺青,都被认为是个人自由。然而当艺人刺青时,却常引发热烈讨论,而其中似乎女艺人也更容易遭到批评。例如先前韩韶禧被挖出过去刺青的旧照就引起过争议、被认为形象崩坏,然而韩韶禧也仅帅气回覆「过去和现在的我都是我、没什么不同」,率直的回应反而更吸粉。



sad how men are glorified sexy for having tattoos in the k-industry but han so hee had to get her tattoos removed just to fit in the “society” damn this woman be looking so damn fine even before pic.twitter.com/xYAQCQaJWX