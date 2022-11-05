太痛心了！泰國留學生在「梨泰院踩踏事故」中遇難，父母難籌1500萬接孩子回家ㅠㅠ

泰國一對父母為早日接回孩子的屍體正在籌錢。

10月29日晚，韓國首爾梨泰院萬聖節慶典活動上發生踩踏事故，死亡人數已上升至156人，韓國總統宣佈進入國家哀悼期。 這是2014年「世越號」客輪沉沒後，韓國發生的傷亡人數最多的事件。

在156人遇難者中外籍遇難者有26人，來自14個國家。 韓媒《朝鮮日報》援引泰國當地報導稱，泰國留學生薩貢納齊塔（音譯）在此次事故中遇難，他的父母希望將他的屍體運回泰國埋葬。 但是納齊塔的父母很難籌措到40萬泰銖（約1500萬韓幣）的遺體運輸費，據悉納齊塔的父母正在向親戚朋友借錢，但情況並不如意。



韓國外交部表示，正在安排專人，為梨泰院踩踏事故中的外籍遇難者提供一對一的支持，並為遺屬入境參加葬禮等提供方便。 而韓國政府也承諾會支付1500萬（韓幣，下同）用於遇難者的葬禮費用，同時也將支付遺體移送費。 外籍遇難者將享有與韓國國民同等待遇。 韓國外長朴振在31日透露「正在促進外籍死傷者享有與國民同等支援的方案。 」

此外，韓國媒體還報道了在梨泰院災難中喪生的俄羅斯人Yuliana Park的父親無法負擔運送女兒遺體回國費用的消息，目前擔任韓國殘疾人福利基金會、文化藝術領域顧問主席的國民女演員李英愛得知這一消息後表達了她希望通過基金會幫助這位俄羅斯父親的願望。

相關內容：得知梨泰院外籍受難者無法回家鄉，李英愛主動聯繫、表示願支付返家費用：我會幫忙！

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