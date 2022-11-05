【KPOP篇】韓流在這幾年是不是在消退？

小編最近與身在不同地方的朋友閒聊到一個問題—— 「韓流在這幾年是不是在消退？」

以下對話是我們幾位朋友（J、Ｒ、Ｗ、Ｃ、Ｓ、Ｈ）分別身在香港、台灣、大陸對近年韓流感覺的節錄。閒聊內容並非是結論，只是個人觀察分享。是來看看大家對KPOP的看法吧～

Ｊ：我覺得應該分兩個範疇來看，一個是KPOP， 另一個是韓劇。KPOP感覺是消退了，以往很成功的團都過不了七年，不少都解散了...當然再來開演唱會的BLACKPINK、Super Junior、MAMAMOO的票都很搶手，而現在不是沒有組合的意思（如IVE、aespa、LE SSERAFIM...)，但相對當年，感覺現在的氣氛差很遠。



Ｗ：有消退嗎？我覺得有關注的人應該還是有持續關注耶～我身邊也是有朋友不追星，但是會聽KPOP。雖然這幾年因為疫情的關係，韓團無法到海外表演，粉絲無法到韓國，但其實這段時間很多團體（BTS、Stray Kids、SEVENTEEN、NCT、TXT、BLACKPINK、ITZY等）的專輯銷量是持續在增長（突破100萬張），這樣應該是沒有消退，還持續在新增新粉絲吧XD 而且前陣子已經很多團體開始在巡迴，韓國甚至還要搶場地。

Ｃ：我覺得不是「消退」而是「趨緩」。當一件事情爆炸性出現之後，終究會趨於和緩。但在我看來，韓國仍然是目前相當強勢的文化，不是第一也是第二了吧？我反倒覺得韓國文化是「變成日常」了，如美國文化那般。當大家都習以為常，必定和多年前爆炸性蔓延時的狀況有差。而為何說變成日常，就像美國文化，聽英語歌、看美劇看Hollywood（好萊塢），好像都是很尋常的事，現在看韓劇、聽KPOP也是了，再也不會覺得新奇，因為韓流已經深入我們生活了。逛街的時候聽到韓文歌、逛到韓系服裝飾品、看到韓系剪髮、打開電視看到韓劇……不知道其他地方如何，但這在台灣很常見的。這也是為什麼我沒辦法把美國文化與韓國文化分出熱門高低，因為他們都變成日常了，隨處可見。倘若拿「韓流」與「哈日」比較就有差異，可能他們吃的族群比較相近，當哈日變成韓流的時候，我是很有感的（可能我國高中的時候吧），韓劇、韓文歌、韓國偶像……身邊漸漸討論日本文化的變少了，韓國變多了，那是很有感的（就像我近幾年也發現貓星人聲量已遠超汪星人，都是很感慨的）。



Ｒ：個人感覺KPOP，現在的曲風蠻迎合歐美市場的，每一首歌都要加上英文RAP。以前的韓文歌是一開始的旋律就很抓人，現在的K-POP則是聽過很多遍之才覺得好聽，而一次可以聽很多遍的人基本都是粉絲，這樣的曲風就會過濾掉很多單純喜歡聽歌的人。此外，亞洲其他國家也逐漸研究明白了「KPOP模式」，刀群舞、門面&主舞&顏值擔當這類逐漸出現在了其他國家的市場中，各國愛豆團性質趨同的情況下，很難吸引到新粉。比起「消退」，我覺得是受眾群體會越來越固定，喜歡的群體永遠是那麼一群人，比如曾經喜歡過2NE1的人會喜歡ITZY......粉絲群變大的速度在變慢。

Ｊ：因為我在香港，我想說因為幾年的疫情，是感覺是少了人聽KPOP，一來藝人不能來演出，二來香港多了一批新一代歌手出來，風格跟以前的廣東歌情歌很不同，或者可以說是多了種類給大家去聽，而且這兩年環境轉變，大家離別分開的情況多了，多了一份要支持廣東歌的情懷。有時聽電台訪問學生，年青人都會說之前追韓團或聽英文歌，這幾年又開始聽多了廣東歌，所以KPOP是少了人聽 （對比３至５年前左右）

Ｈ：就算我是在香港，其他都不太覺得有消退的感覺！可能因為我本人都有聽KPOP跟K-indie，他們的音樂類行其實都很廣泛，都有不少尋寶的感覺！只是可能現在要迎合全球的市場需求，歌詞及曲風都多了很多英文跟比較近歐美的風格！感覺是跟之前一味是洗腦的感覺不同，有點再打開另一個層次...



Ｃ：集中說KPOP的話……覺得是百家爭鳴了，以前那時代要追星多難，影片都要特地找，代購也要找方法，現在不了，完全可以獨立追星不靠別人，這好像也造成凝聚力不高（很少像以前組團追星、想在網路討論也不一定聊得起來）、單一團體很紅的情形根本不存在，但實際上聽Kpop的人大有人在。舉例，前幾天突然發現我一個表哥竟然在粉BLACKPINK，就我所知他應該是「五迷」（五月天粉絲）、都聽台灣本土樂團的，怎麼突然粉韓團了？

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但想想又覺得「現代人粉BLACKPINK很正常」，繼而覺得他很可能是「顯性的五迷，隱性的BLINK」，諸如此類默默在追韓星的人肯定很多！像我自己突然愛上Super Junior、Brave Girls，身邊大概也沒幾個人知道……就上述例子順便說，我認為現在最紅的「比較新的團」，應該是BTS與BLACKPINK了吧！更新的團如(G)I-LDE、ITZY、IVE……我覺得都有人粉，但可能就比較平均分散，還沒有後輩能超越BTS或BLACKPINK，這也是因科技進步造成百家爭鳴的關係了，要單一爆紅真的很難！再提，繼「江南Style」後，還有海外能朗朗上口的歌嗎？沒有。就算聽出來是BTS的歌、BLACKPINK的歌，「但不會唱」，傳播力沒那麼強了。話說，我覺得台灣人真的很念舊（不知道其他地方怎麼樣），一喊二代團Super Junior、少女時代、2NE1……肯定會有一大批粉絲出現，不知道這是不是也是Ｊ認為消退的關係？因為大家都還很愛二代團、沒有什麼突出的新團？總之，我大致上是認為韓流變成日常了，變得普遍所以也不會像爆紅的時候特地拿出來瘋狂提及。



Ｊ：C 你說得沒錯，香港的Fans也是一樣Super Junior來香港，大家搶票的情況跟在台灣一樣，但正正還是Super Junior，所以我才覺得KPOP是有點青黃不接呢！

Ｓ：（囉嗦預警XD）我也分享一下對於大陸和台灣年輕人的觀察，總體而言是感覺大家的選項變多、關注領域變分散，於是雖然韓流粉絲群體仍然還在，但存在感不像以前那樣突出。大陸方面，KPOP和韓劇都不出現在電視、只在網上流通，所以吸引新客群的能力大大下降，而老客群隨著年紀增長、接觸新動態的渠道減少，也很容易流失。我覺得喜歡KPOP的群體還是大有人在，年齡上比從前低或說更廣，他們有自己的圈子、捨得給明星花錢（有幾個韓國偶像每年都收到中國大陸粉絲的巨額慶生應援禮物），在網上罵戰也罵的很兇XD人氣韓團發新歌時社交媒體上都會有年輕人PO跳舞的影片，有些城市還有KPOP club，讓熱愛KPOP的人一起跳舞。 但沒有媒體去採訪報道，也沒有人潮聚集的實體演出，所以路人視角看起來確實存在感不高。而韓團本身也是呈現去中心化的趨勢，不像最盛時期有幾個非常突出的團，現在很多團都有各自的粉絲群，就很難一下子引發大量關注討論。R 說的也有道理，KPOP越來越注重西方市場，我的一向只追歐美diva的朋友就很喜歡BLACKPINK哈哈。

Ｈ：不知道是不是韓流文化令他們的國際地位有再推高的原因，例如：KPOP在二代團時期，其實已經開始開托歐美市場；劇集也因為OTT平台令市場更廣，更多人認識；電影就在大型典禮中獲獎...因以上的原因令韓國最近出了很多用龐大的資金去製作一部作品的常態，不管是音樂或是影視作品，但有幾多可以做出龍頭龍尾的作品?! 迴響可能有一定的，但好的、口碑極佳的作品真的不太多！音樂作品...就看幾間為巨頭的娛樂公司，如有大家引以期待的歌手或組合回歸，都會說花很多錢在MV或音樂製作上，但成果出來後，通常沒令人太多眼前一亮的感覺；反而一些就像韓網說可能公司本不看好的歌，一推都是不錯：像BLACKPINK這次回歸都是表示用了很多製作費等，但出來的震撼力都很平平；IVE的出道曲，公司本身不打算是用《ELEVEN》，但反而出來效果很好，這團更是現在的當紅炸子雞之一！



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