《換乘戀愛2》當中漲粉最快的女嘉賓就是她！這是拿了大女主劇本吧XD

韓國素人戀綜《換乘戀愛2》播出之後，這位女嘉賓人氣飛升，目前IG粉絲數已達72萬，數量不輸明星。

說的就是其一嘉賓成海恩，縱觀全季，只想說海恩拿到了大女主劇本，實現了了蛻變。貌美空姐卻被前男友甩掉，抱著復合的心態來上節目，卻要一直忍受前任猛烈追求新歡的過程。嘖嘖嘖，看到整日以淚洗面，經常哭到蹲在地上的海恩，觀眾們想必和小編一樣心疼，很想衝入電視機裡拍醒小姐姐，縱使7年初戀再怎麼刻骨銘心，但前任任你怎麼哭都無動於衷，還不趕快放棄他！！！深情女+無情男的配對，雖然虐，卻也讓觀眾們死心塌地守著節目，倒是要看看他倆到底結局如何。



好在海恩等到了男嘉賓賢圭，一名雙學位在讀體育生。空姐和體育生，光是兩人的身份就已經讓人想入坑了！賢圭貼心滿分、主動滿分、真誠滿分、安全感滿分，硬是用7天打敗了7年，穩穩贏得了姐姐海恩的心，最終兩人也在所有觀眾的期待之下牽手成功，眾人都表示：「你倆不結婚很難收場！！！」





第2季播出之後，海恩也贏得了無數憐愛，粉絲越虐越有，成為這兩季以來漲粉最多的嘉賓。 7月27日之後，海恩就未在IG上PO過任何內容，但粉絲直接暴漲到了72萬，可見觀眾們對她的喜愛。

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