太痛心了！泰国留学生在「梨泰院踩踏事故」中遇难，父母难筹1500万接孩子回家ㅠㅠ

泰国一对父母为早日接回孩子的尸体正在筹钱。

10月29日晚，韩国首尔梨泰院万圣节庆典活动上发生踩踏事故，死亡人数已上升至156人，韩国总统宣布进入国家哀悼期。 这是2014年「世越号」客轮沉没后，韩国发生的伤亡人数最多的事件。

在156人遇难者中外籍遇难者有26人，来自14个国家。 韩媒《朝鲜日报》援引泰国当地报导称，泰国留学生萨贡纳齐塔（音译）在此次事故中遇难，他的父母希望将他的尸体运回泰国埋葬。 但是纳齐塔的父母很难筹措到40万泰铢（约1500万韩币）的遗体运输费，据悉纳齐塔的父母正在向亲戚朋友借钱，但情况并不如意。



韩国外交部表示，正在安排专人，为梨泰院踩踏事故中的外籍遇难者提供一对一的支持，并为遗属入境参加葬礼等提供方便。 而韩国政府也承诺会支付1500万（韩币，下同）用於遇难者的葬礼费用，同时也将支付遗体移送费。 外籍遇难者将享有与韩国国民同等待遇。 韩国外长朴振在31日透露「正在促进外籍死伤者享有与国民同等支援的方案。 」

此外，韩国媒体还报道了在梨泰院灾难中丧生的俄罗斯人Yuliana Park的父亲无法负担运送女儿遗体回国费用的消息，目前担任韩国残疾人福利基金会、文化艺术领域顾问主席的国民女演员李英爱得知这一消息后表达了她希望通过基金会帮助这位俄罗斯父亲的愿望。

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