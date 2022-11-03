得知梨泰院外籍受難者無法回家鄉，李英愛主動聯繫、表示願支付返家費用：我會幫忙！

許多網友也紛紛跳出來伸援手。

這次梨泰院悲劇讓許多人痛心不已，不只深深影響韓國民眾、其中也包含外籍人士傷亡，一天天的新聞看下來，使人為受害者感到十分難過，韓國也宣布進入全國哀悼期，許多娛樂活動皆已暫停，希望能撫平傷痛。



Today in Korea is the start of national mourning/services for the victims of the itaewon tragedy. Please keep them in your prayers #prayforitaewon pic.twitter.com/yClAQ7NcEb — Mingiiee (@k_mingiiee) October 31, 2022

這次事件中，有俄羅斯籍受難者家屬表示，礙於經濟因素，恐籌措不出遺體運送費用，可能無法將受難者送回家鄉安息。據悉，該名家屬為受難者的父親，已經十分年邁、目前仍在護理之家工作，經濟並不寬裕，女兒在韓國就業，已規劃未來將回俄羅斯和父親同住，沒想到竟發生憾事。



演員李英愛聽聞相關事宜後，竟主動透過基金會聯繫、表示願意支付費用，以協助罹難者返鄉，據悉返鄉金額為1000萬韓元，許多民眾也表示將參與協助行列，消息一出引來廣大迴響。李英愛目前擔任南韓身障人士基金會主席，愛心一向不落人後的她，這次又再度施以援手，獲得許多關注。



作為南韓演員巨星，李英愛多年來深受海內外群眾喜愛，當初以《大長今》紅遍全亞，更是廣告界四大女王、清新高貴的氣質更獲封「氧氣美女」，近期還被票選為「韓國人喜歡的韓國美女」第一名，此次低調助人消息一出，讓人誇讚她不只人美，心地更是善良到不行！



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