得知梨泰院外籍受難者無法回家鄉，李英愛主動聯繫、表示願支付返家費用：我會幫忙！

許多網友也紛紛跳出來伸援手。

這次梨泰院悲劇讓許多人痛心不已,不只深深影響韓國民眾、其中也包含外籍人士傷亡,一天天的新聞看下來,使人為受害者感到十分難過,韓國也宣布進入全國哀悼期,許多娛樂活動皆已暫停,希望能撫平傷痛。



Today in Korea is the start of national mourning/services for the victims of the itaewon tragedy. Please keep them in your prayers #prayforitaewon pic.twitter.com/yClAQ7NcEb