婚後更逆齡？張娜拉現況如可愛女孩！情義出演《VIP》編劇新作《青春應援CHEER UP》

娜拉女神的皮膚給我來一張!

韓國女星張娜拉,原以歌手之姿出道,而後出演戲劇、以演員身分活躍至今,當初以電視劇《開朗少女成功記》、《紅豆女之戀》紅遍海內外,之後參演的作品部部大紅,妥妥是收視保證!



以童顏外貌走跳藝界,張娜拉就算和年下男神搭檔,CP感仍滿到爆棚!除了本身氣質出眾、巴掌臉配上小巧精緻的眉眼,凍齡程度令人咋舌,深獲許多美顏品牌青睞、代言一個接一個,她也不藏私常分享保養祕訣,吸引廣大女性效仿~



在今年六月娜拉女神拋下結婚消息,宣告走入婚姻!當天披著優美白婚紗的她,看起來就像仙女下凡到人間,讓大家大叫超羨慕男方!據傳男方小她六歲、於圈外從事攝影工作,當天由曾合作過的CN BLUE主唱鄭容和主持大婚,笑笑鬧鬧將氣氛炒到最熱!



Jang Nara Queen glowing in her wedding day wish her long happy marriage ..



pic.twitter.com/Fo1Cd8Ow0M