婚後更逆齡？張娜拉現況如可愛女孩！情義出演《VIP》編劇新作《青春應援CHEER UP》

娜拉女神的皮膚給我來一張！

韓國女星張娜拉，原以歌手之姿出道，而後出演戲劇、以演員身分活躍至今，當初以電視劇《開朗少女成功記》、《紅豆女之戀》紅遍海內外，之後參演的作品部部大紅，妥妥是收視保證！



以童顏外貌走跳藝界，張娜拉就算和年下男神搭檔，CP感仍滿到爆棚！除了本身氣質出眾、巴掌臉配上小巧精緻的眉眼，凍齡程度令人咋舌，深獲許多美顏品牌青睞、代言一個接一個，她也不藏私常分享保養祕訣，吸引廣大女性效仿～



在今年六月娜拉女神拋下結婚消息，宣告走入婚姻！當天披著優美白婚紗的她，看起來就像仙女下凡到人間，讓大家大叫超羨慕男方！據傳男方小她六歲、於圈外從事攝影工作，當天由曾合作過的CN BLUE主唱鄭容和主持大婚，笑笑鬧鬧將氣氛炒到最熱！



Jang Nara Queen glowing in her wedding day wish her long happy marriage ..



pic.twitter.com/Fo1Cd8Ow0M — (@Cherimarchive) June 26, 2022

升格成為幸福人妻的張娜拉，最近在IG上錄製一段影片，只見她穿著毛絨衣服、空氣瀏海配上可愛的揮手，少女感滿滿的狀態讓網友超驚訝！逆齡現狀真的太浮誇～



此外，張娜拉還在近期特別出演連續劇《青春應援CHEER UP》！此劇的編劇也是張娜拉主演作品《VIP》的編劇，此次特別邀來張娜拉，展現她的好人緣～



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