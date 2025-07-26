44歲張娜拉坦言：「童顏外貌，曾讓我長期感到很辛苦」當時接到的作品幾乎都大同小異

人氣演員兼歌手的張娜拉，吐露了因為童顏外貌而帶來的長期苦惱。

近期，官方透過 YouTube 頻道《도미나스 DOMINAS》公開了演員張娜拉的多樣訪談與近況秘聞。



當天製作組向張娜拉提出一個關於她的普遍印象的問題：「經常聽人說妳是童顏吧？因為那個形象而感到過負擔嗎？」

對此，張娜拉以嚴肅的表情表示：「其實曾經長期感到很辛苦。接到的作品幾乎都大同小異。評判的基準總是那樣──『這次能不能有個和之前稍微不一樣的角色呢？』那就是我找角色的標準。」她吐露了過去的心路歷程。



她接著說：「因為我擁有太過親近的外貌，要做出巨大改變很困難，所以只能一點一點去突破，很長一段時間都是這樣。」並坦言「接下來該怎麼走，其實現在我也還不確定。」

張娜拉還表示，大家對她抱有「一定很善良、不會發火」的期待心態，「在工作時這反而讓我感到辛苦。只是正當地表達有不滿而已，卻被說和我的長相、形象不一樣，這就很為難。」



張娜拉於1981年3月18日生，2001年以首張專輯《First Story》在歌壇出道，主演《開朗少女成功記》和《紅豆女之戀》大爆紅。成功轉型為演員，至今仍持續推出一部部好作品，展現優秀的演技實力，去年透過熱門韓劇《好搭檔》拿下【2024 SBS演技大賞】中的最高榮譽「大賞」。

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