這家基因太優秀了！TWICE志效二妹疑似當模特，照片曝光超有娜璉+Jennie的感覺

愛豆家的基因都這麼優秀的嗎？

最近韓網上一則名為「似乎在當模特的志效妹妹」的帖子引發了無數人的關注，公開的照片則是TWICE成员志效的妹妹，似乎是在為服裝品牌拍攝宣傳照，灰色、棕色系的長款呢大衣營造出了濃濃秋冬氛圍。 網友們評論志效妹妹撞臉TWICE娜璉和BLACKPINK Jennie，都是肉感臉蛋，膠原蛋白滿滿，眼睛像小鹿一般圓圓的，氣質十分小女生，嬌俏可愛感爆棚。 看得網友們都表示：「妹妹的顏值也很適當當愛豆」、「姐妹倆都好美」、「羡慕志效家的基因」、「這家基因太優秀了，爸爸媽媽肯定也都是帥哥美女」、「真的很有Jennie的感覺」、「我還以為是NEW JEANS的成員」等，對妹妹的顏值讚不絕口。



姐姐志效的顏值和身材在愛豆圈也是出了名的優秀，被讚天使面孔魔鬼身材，瘦而不柴，身材曲線絕美，更有人人稱羨的腹肌，是愛豆界頗具代表性的美豔妖嬈身材+洋娃娃臉蛋的完美結合體。



此外，志效所屬的人氣女團TWICE將在11月5日舉辦兩場「TWICE FAN MEETING ONCE HALLOWEEN3」。

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