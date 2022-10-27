中分发型+经典西装：麻烦朴宝剑把这个造型焊在身上♥ 下部剧请演精英检察官吧！

谁说中分发型又土又丑，那要看在谁的头上！

前两日，朴宝剑出席了第7届「金融之日」纪念会活动，并受到了国务总理表彰。 他和金惠秀、车胜元两位前辈同框出镜，当天的发型和Look火速成为热议焦点。



先来看看朴宝剑的发型，典型的五五中分，露出了一小块额头。 都说中分发型很考验颜值，但放到朴宝剑身上这发型又成为了衬托他帅气的加分项，正好露出清秀的眉眼，感觉整个人的气场就出来了，往日的单纯可爱也少了几分，看得无数网友和粉丝大赞「怎么有人连头发丝都这么帅」、「刷到根本挪不开视线」。



Good Morning Every day is a new beginning and I am happy because I am so proud of you every day

You are really dazzling @BOGUMMY#박보검#PARKBOGUM#朴寶劍 #パクボゴム pic.twitter.com/lUeEthwAOT — Venus (@Venus61605797) October 25, 2022

再看看朴宝剑出席公务的穿搭。 不同於以往娱乐、时尚圈的活动，此次亮相的朴宝剑身穿经典款式的西服套装，深灰色西装配白衬衣，扎著黑色领带，不仅清爽帅气，整个人更多了不少的成熟稳重感，很有公务员气质。 老实说，深色西服配白衬衣的组合方式是最常见的穿搭造型，但是因为颜色搭配的过於普通，其实对於气质和身材是十分挑剔了，本身就身材板正且充满正直好青年气质的朴宝剑就很好地把这个组合穿出了帅气十足的效果。



귀하는 금융부문혁신 성장을 통하여 국가 산업 발전에 이바지한 공로가 크므로 이에 표창합니다.#박보검 pic.twitter.com/HN2iYJ1l3d — (@bambibggum) October 25, 2022

看完这组照片，不少小伙伴说不知道朴宝剑有没有兴趣尝试一下检察官、律师这种需要经常穿正装的职业题材剧，社会精英气质爆棚。

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