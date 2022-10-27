傾盆大雨之下穿雨衣仍然堅持彩排的IU：人美心善歌甜還敬業，是優質偶像啊！

IU能夠成為韓國歌壇SOLO第一人不是沒有理由的，這也太敬業了吧！

IU的官方YouTube頻道上公開了一則以「比任何時候都熱烈的橙色太陽」的長影片，記錄了9月IU在奧林匹克主競技場舉辦個唱時的台前幕後所有時刻。



9月16日，IU在演出場地進行開唱前的最後一次綵排，卻沒想到天降大雨，天氣十分惡劣。 正當所有工作人員在考慮是否要繼續進行下去時，IU卻說：「來活用一下水坑吧，水的表演。」 完全沒有抱怨天氣，也緩解了現場焦躁的氣氛，接著她有說道：「正好我也打算在《時間之外》（Above the time）時灑水。 我知道今天會下雨啦。」安撫了所有工作人員的心。



傾盆大雨之下IU絲毫沒有退怯，仍然堅持在彩排，在滿是雨水的舞台上認真唱歌跳舞，為了第二天完美演出而努力著。 同時她還不忘鼓舞身邊的工作人員，「各位不要氣餒」、「一切都會好的」。



看了影片的粉絲和網友紛紛大讚IU處事不驚的態度和敬業精神，表示：「不愧是IU」、「這麼大的雨還在彩排，IU太專業了」、「她一直都在鼓舞大家的士氣」、「這樣努力的人怎麼可能不紅呢」等。



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