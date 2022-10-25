致力把成員送進國會！Super Junior 東海送咖啡車給始源：「為江南1號候選人崔始源應援」

近日，Super Junior 成員東海為正在拍攝《酒鬼都市女人們2》的始源送上應援咖啡車。

應援咖啡車上的橫幅寫著：「為江南1號候選人崔始源應援！將崔始源送往國會（電話號碼）。」貼紙則印著：「東海請客！崔始源 Fighting！！」而始源也拍下認證照，並寫下：「秋高氣爽的季節，我會以虛心的心態接受的，謝謝！#酒鬼都市女人們2 #櫥窗組合果然是 Super Junior 。」



這也讓粉絲們紛紛表示：、「始源OS：我的成員為何這樣」、「我耳邊響起一些應援歌曲」、「致力送始源進國會」、「 Super Junior 的應援永遠不會讓我失望」、「果然是李東海」、「是會互送咖啡車的櫥窗組合」、「橫幅和鞠躬太好笑了」等等。



由李先彬、韓善伙、鄭恩地、崔始源主演的《酒鬼都市女人們》講述三個下班後總要喝上一杯酒，以喝酒作為人生信念的三十歲女子的故事，劇中的寫實故事讓人產生共鳴，在播出期間有著超高討論度。第一季大結局是開放式結尾，讓不少觀眾都在敲碗第二季，而第二季也確定以原班人馬回歸，將在12月播出。



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