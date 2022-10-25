老少年粉絲忙搶票，SJ始源卻在追動漫，瘋狂推薦：好感動！是影響人生的作品！

老少年粉絲忙搶票，SJ始源卻在追動漫，瘋狂推薦：好感動！是影響人生的作品！

明星   2022年10月25日   星期二14:00   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@siwonchoi）

你也是御宅族嗎XD

最近SJ演唱會門票開搶，大家搶破頭也要擠進網站！再度證明我們老少年人氣依舊～粉絲動用各種方法也要買到好位子，然而在你苦思如何順利見偶像時，崔始源竟然在看動漫！

前日半夜上始源在推特發布新動態，感性寫下：這是影響我人生的作品！並放上動漫《浪客劍心》封面，馬上湧入大批粉絲留言討論。

這部漫畫是在講述日本明治時期，主角緋村劍心流浪至東京，其間劍心經歷了多次戰鬥，而後下定決心立志不再殺人，遇到一群忠誠好友，開始新生活，是一部經典漫畫鉅作。始源是出了名的熱血男子，做事一定抱著滿腔活力勇往直前，這樣的人格特質也是讓人佩服的地方，原來始源是這麼喜歡這部漫畫、還極力推薦給大家，不知他的滿腔熱血是否出自此處～

最近和同劇演員李多熙拍攝情侶畫報，兩人搭在一起超配、時尚度爆棚！

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