ASTRO為文彬製作追悼曲，妹妹秀雅、圈內朋友等22位藝人參與！兩周年忌當天公開

Fantagio娛樂今日宣佈，男團ASTRO將於本月19日下午6點發表新曲《夢中的月亮（Memory of the Moon）》，以紀念於2023年離世的成員文彬，歌曲發表日是文彬離世兩週年的日子。

參與這首歌曲的除了 ASTRO 成員之外，還包括 VIVIZ，MONSTA X 的玟赫、基現、I.M，SEVENTEEN的Hoshi、圓佑、珉奎、DK、勝寛，HELLO GLOOM、Rocky、磪有情、金度延、SF9的燦熙、Stray Kids的方燦，以及文彬的妹妹、女團Billlie成員文秀雅等共22位藝人。

ASTRO 表示，《夢中的月亮》由文彬的朋友和歌謠界同僚們齊心協力完成的，他們希望藉由這首歌，為喜愛和懷念文彬的粉絲們送去安慰。



文彬於2023年4月19日辭世，享年25歲。 在文彬離開後，他的摯友、歌手夫勝寬曾發表追悼曲《蒲公英》，車銀優則翻唱文彬生前最愛歌曲之一、10cm原唱的《Stalker》，並翻唱申昇勳的《那以後很久》為他慶祝冥誕，隊長JINJIN也於文彬一週年前夕發行在文彬生前一起創作的單曲《Fly》，作為紀念。



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