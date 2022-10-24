出道一年的男團遭公司代表辱罵大力推撞！粉絲目睹經過：看到他們挨打，我們卻什麼都做不了ㅠㅠ

偶像團被公司高層辱罵、毆打事件在韓國娛樂圈屢見不鮮，次次引爆關注，這次又有一支男團遭殃了。

有粉絲偶然間拍到男團OMEGA X被經紀公司代表辱駡的場景，隨後錄音並公開在了網路上。 從曝光的錄音中可以聽到有成員稱「xxx快要暈過去了」，女代表憤怒回懟「你算老幾，我才要暈過去.....」之後就是「哐当」一聲響，女代表又說「站起來」。 據錄音者透露，成員被大力推開，是快要飛出去的程度。 另一段相關錄音中女代表稱：「公司代表花錢打造你們，我們是什麼罪人嗎？ 你們對我大呼小叫，我難道還不能反駁？ 」 錄音的粉絲也很無助地表示「只能眼睜睜看著他們挨打，我們什麼都不了。」



얘들아 우리 밖에서 음식 시킨 거 우버 기다리고 있는데

애들 회사 대표님이 애들 때리는 거 봤어

진짜로 손이 너무 떨려서 어떻게 해야 될지 모르겠어 애들이 눈앞에서 맞고 있는데 아무것도 못해 pic.twitter.com/vJEqNPzx5n — 유채 (@hwi_418) October 23, 2022

엘에이까지 온 팬한테는 자기한테 언성 높혔다고 사과하라고 사과하라고 해놓고 본인은 호텔 로비에서도 해외 공항에서도 멤버들한테 소리 안 지르시는 날이 있기는 한가요? 하다하다 팬한테도 이러시는 분이 멤버들에겐 어떻게 대하실 지 눈에 훤해요 pic.twitter.com/hBHHfUEVs5 — 참폽 (@myIovekevin) October 23, 2022

錄音曝光後就引發了軒然大波，對此經紀公司方面發表聲明稱：「當時OMEGA X的成員們和所屬公司在所有巡演結束的時候，正在談論為了約定下次而努力做的事情。 在這種情況下，他們談到了對對方感到遺憾的部份，因為情緒激動，嗓門變高了」、「雖然飯局之後還在繼續，但是成員們和所屬公司繼續進行了對話，現在已經消除了所有的誤會，決定互相照顧繼續前進。 」

此外，OMEGA X於去年6月正式出道，並在今年1月舉辦的第11屆「首爾歌謠大賞」中斬獲「新人獎」，6月份還發行了常規專輯《樂書：Story Written in Music》。

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