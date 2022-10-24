出道一年的男团遭公司代表辱骂大力推撞！粉丝目睹经过：看到他们挨打，我们却什么都做不了ㅠㅠ

偶像团被公司高层辱骂、殴打事件在韩国娱乐圈屡见不鲜，次次引爆关注，这次又有一支男团遭殃了。

有粉丝偶然间拍到男团OMEGA X被经纪公司代表辱駡的场景，随后录音并公开在了网路上。 从曝光的录音中可以听到有成员称「xxx快要晕过去了」，女代表愤怒回怼「你算老几，我才要晕过去.....」之后就是「哐当」一声响，女代表又说「站起来」。 据录音者透露，成员被大力推开，是快要飞出去的程度。 另一段相关录音中女代表称：「公司代表花钱打造你们，我们是什么罪人吗？ 你们对我大呼小叫，我难道还不能反驳？ 」 录音的粉丝也很无助地表示「只能眼睁睁看著他们挨打，我们什么都不了。」



얘들아 우리 밖에서 음식 시킨 거 우버 기다리고 있는데

애들 회사 대표님이 애들 때리는 거 봤어

진짜로 손이 너무 떨려서 어떻게 해야 될지 모르겠어 애들이 눈앞에서 맞고 있는데 아무것도 못해 pic.twitter.com/vJEqNPzx5n — 유채 (@hwi_418) October 23, 2022

엘에이까지 온 팬한테는 자기한테 언성 높혔다고 사과하라고 사과하라고 해놓고 본인은 호텔 로비에서도 해외 공항에서도 멤버들한테 소리 안 지르시는 날이 있기는 한가요? 하다하다 팬한테도 이러시는 분이 멤버들에겐 어떻게 대하실 지 눈에 훤해요 pic.twitter.com/hBHHfUEVs5 — 참폽 (@myIovekevin) October 23, 2022

录音曝光后就引发了轩然大波，对此经纪公司方面发表声明称：「当时OMEGA X的成员们和所属公司在所有巡演结束的时候，正在谈论为了约定下次而努力做的事情。 在这种情况下，他们谈到了对对方感到遗憾的部份，因为情绪激动，嗓门变高了」、「虽然饭局之后还在继续，但是成员们和所属公司继续进行了对话，现在已经消除了所有的误会，决定互相照顾继续前进。 」

此外，OMEGA X於去年6月正式出道，并在今年1月举办的第11届「首尔歌谣大赏」中斩获「新人奖」，6月份还发行了常规专辑《乐书：Story Written in Music》。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻