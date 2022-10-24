【撞衫不可怕系列】GD、曹世鎬穿同款夾克！GD更發文搞笑回覆：你的衣服跟我的很像XD

志龍啊哈幾馬！

GD的時尚品味出眾是眾所皆知的事，獨特的穿搭一直是大家追捧模仿的對象，身為老牌高訂CHANEL代言人，也能將舊服新穿，打造新意玩味。而志龍標誌性的小雛菊圖案，還成為一時新興潮流！



最近GD在限時動態發布一張自拍照，搭配漁夫帽、別上雛菊小徽章，向粉絲曬出今日穿搭。除此之外在下方附上曹世鎬的照片，就在大家困惑之際，才發現兩人都穿了同件夾克！權志龍搞笑寫上：你穿的跟我很像！還標註曹世鎬示威，搞笑舉動讓網友笑翻！



其實GD、曹世鎬兩人交情匪淺，曹世鎬曾表示自己十分喜歡時尚穿搭，也多次穿上和GD同款式的潮鞋、出新系列時志龍也會送上一份禮物表達心意，關係十分親密！先前在巴黎相遇時，GD在人群中發現曹世鎬而大吃一驚，十分開心在異地見到好友！不過表情太浮誇，一時之間瞪大雙眼！原本酷帥的現身這表情卻瞬間逗笑大家！



Remember when Gd saw Seho at Paris. His reaction tho- Priceless pic.twitter.com/WlnvdcNckL — Rai (@tiara_ini) September 26, 2018

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