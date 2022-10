TXT然竣、ATEEZ崔傘穿上同件潮衣，竟傳出緋聞！網友笑說：不如結婚吧XD

兩個帥哥很可以!

防彈少年團師弟TXT在海內外人氣超高,成員然竣從練習生時期,便是HYBE傳奇練習生,團內弟弟們常說然竣的練習生評鑑常常都是第一名,根本天生就是吃偶像這行飯的!作為對內主舞,舞台魅力自然不在話下,但先前出席活動時,因為超群的美貌而在網上掀起一陣旋風,因為連粉絲隨手拍下的未修圖照,都精美的像雜誌封面!



而大熱男團ATEEZ成員崔傘也穿上相似款式的上衣,但崔傘在衣服上做了一些變化,改為無袖高領樣式,露出健壯臂肌,以因應ATEEZ高強度的舞蹈動作,不過潮流感絲毫不遜於任何人!然而沒想到因為穿上同件衣服,讓兩人傳出緋聞了!



兩人其實早在學生時期便是好朋友,崔傘甚至表示和然竣相識的比友榮還早!據崔傘表示,以前常跟然竣一起共度午餐時光,而如今兩人已實現夢想、作為偶像出道至今圈粉無數,沒想到竟然因為同件衣服而鬧緋聞,讓粉絲哭笑不得!不過還是有人表示:兩人在一起的畫面似乎不錯?爆笑反應讓大家笑翻。



me when I saw this article …. YEONJUN AND SAN ?!?!?? pic.twitter.com/UIMJVKojvB