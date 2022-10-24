TXT然竣、ATEEZ崔傘穿上同件潮衣，竟傳出緋聞！網友笑說：不如結婚吧XD

兩個帥哥很可以！

防彈少年團師弟TXT在海內外人氣超高，成員然竣從練習生時期，便是HYBE傳奇練習生，團內弟弟們常說然竣的練習生評鑑常常都是第一名，根本天生就是吃偶像這行飯的！作為對內主舞，舞台魅力自然不在話下，但先前出席活動時，因為超群的美貌而在網上掀起一陣旋風，因為連粉絲隨手拍下的未修圖照，都精美的像雜誌封面！



而大熱男團ATEEZ成員崔傘也穿上相似款式的上衣，但崔傘在衣服上做了一些變化，改為無袖高領樣式，露出健壯臂肌，以因應ATEEZ高強度的舞蹈動作，不過潮流感絲毫不遜於任何人！然而沒想到因為穿上同件衣服，讓兩人傳出緋聞了！



兩人其實早在學生時期便是好朋友，崔傘甚至表示和然竣相識的比友榮還早！據崔傘表示，以前常跟然竣一起共度午餐時光，而如今兩人已實現夢想、作為偶像出道至今圈粉無數，沒想到竟然因為同件衣服而鬧緋聞，讓粉絲哭笑不得！不過還是有人表示：兩人在一起的畫面似乎不錯？爆笑反應讓大家笑翻。



me when I saw this article …. YEONJUN AND SAN ?!?!?? pic.twitter.com/UIMJVKojvB — pri is seeing ⩜tz !!!! (@soobmingkie) October 22, 2022

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