演員徐仁國10月23日每年生日都要被提到的「出生的秘密」！看幾次笑幾次的影片在這！

10月23日是演員徐仁國的生日，而他多年前曾在電視節目中與母親共同接受訪談的影片，他的驚訝反應也讓節目片段播出後立即登上熱搜「徐仁國出生的秘密」，看幾次都忍不住笑幾次的影片也在每年生日時會被大家翻出來重新回味一下。

那是2013年的KBS 2TV《Happy Sunday－媽媽咪啊》節目中一個「花樣兒子」的主題單元，當時邀請到歌手徐仁國、2PM的尼坤、U-kiss的Kevin以及TeenTop的Niel出演。那時候徐仁國帶著媽媽一起來到節目中，還介紹了媽媽與爸爸相差7歲的姊弟戀，透過相親而結婚的情侶組合，但徐仁國自己也沒想到他會在此處聽聞自己從來不知道的出生秘密。



當天徐仁國媽媽也提到自己透過相親而結識了徐仁國的爸爸，主持人問到兩人相差七歲這點是什麼時候知道的，媽媽也不諱言：「當時知道已經太晚，因為是生下小孩之後，一起做了婚姻登記以及出生登記的。」而主持人又繼續追問，「相親的月份是幾月呢？」徐媽媽直接準確回答出是12月。那大家以徐仁國是10月23日出生的時間點往前推，現場得到一個答案「就是那幾天有的」！讓全場笑聲不斷，徐仁國還驚訝的大喊了一聲「媽！」媽媽也笑倒在他身上。



徐仁國表示自己也是在當時才得知這個事實，也對於父母的「速度違反」感到相當驚訝。於是當時也登上熱搜造成話題討論，而每年10月23日粉絲們在慶祝徐仁國生日的同時，總不忘互相提醒這段有趣的過往記憶。(由於影片無法嵌入請大家點選此連結: https://www.youtube.com/watch?v=trPZ87fB2g0)

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