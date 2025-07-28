人氣男團 TXT 韓文專輯連續六張達到「初動百萬銷量」的成就！

男團 TOMORROW X TOGETHER（簡稱 TXT）的正規四輯《The Star Chapter：TOGETHER》超越了前作的初動紀錄（發售首週專輯銷量）。PS：新歌〈Beautiful Strangers〉公開六天，迅速突破2000萬觀看次數！

根據專輯銷量統計網站 Hanteo Chart 28 日公布的數據，TXT 的正規四輯於 21 至 27 日間共售出 176 萬 867 張，奪下週專輯榜冠軍。該成績超越前作迷你七輯《The Star Chapter: SANCTUARY》的初動 157 萬 9339 張，展現 TXT 依舊強勁的成長勢頭。



新專輯在發售首日即售出約 143 萬張，一舉晉升百萬銷量專輯。至此，TXT 包括此次新專輯在內，已經連續六張專輯達成「初動百萬銷量」紀錄。





在日本市場也持續展現強勁氣勢。《The Star Chapter：TOGETHER》發行後立即登上 LINE MUSIC 日榜專輯冠軍，並連續六天（7 月 22～27 日）蟬聯榜首；在 Oricon「每日專輯榜」亦於發售後奪冠，並於 24～25 日再次登頂，證明其高人氣。主打歌〈Beautiful Strangers〉也在 LINE MUSIC 日榜歌曲榜連續六天（7 月 22～27 日）奪冠，專輯與主打歌同步受愛戴，熱潮延續不斷。



此外，TXT 於 27 日在京畿道一山 KINTEX 舉辦的「2025 SBS夏季歌謠大戰」舞台展現多彩魅力。成員然竣參與編舞創作的主打歌〈Beautiful Strangers〉彰顯了團體鮮明色彩，收錄曲〈Upside Down Kiss〉則展現性感面貌。今年 5 月發表的數位單曲〈Love Language〉散發著專屬 TXT 式的清爽魅力，而成員杋圭亦帶來 3 月發表的首張個人 Mixtape〈Panic〉特別舞台，吸引眾人目光。



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