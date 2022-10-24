TXT然竣、ATEEZ崔伞穿上同件潮衣，竟传出绯闻！网友笑说：不如结婚吧XD

两个帅哥很可以！

防弹少年团师弟TXT在海内外人气超高，成员然竣从练习生时期，便是HYBE传奇练习生，团内弟弟们常说然竣的练习生评鉴常常都是第一名，根本天生就是吃偶像这行饭的！作为对内主舞，舞台魅力自然不在话下，但先前出席活动时，因为超群的美貌而在网上掀起一阵旋风，因为连粉丝随手拍下的未修图照，都精美的像杂志封面！



而大热男团ATEEZ成员崔伞也穿上相似款式的上衣，但崔伞在衣服上做了一些变化，改为无袖高领样式，露出健壮臂肌，以因应ATEEZ高强度的舞蹈动作，不过潮流感丝毫不逊於任何人！然而没想到因为穿上同件衣服，让两人传出绯闻了！



两人其实早在学生时期便是好朋友，崔伞甚至表示和然竣相识的比友荣还早！据崔伞表示，以前常跟然竣一起共度午餐时光，而如今两人已实现梦想、作为偶像出道至今圈粉无数，没想到竟然因为同件衣服而闹绯闻，让粉丝哭笑不得！不过还是有人表示：两人在一起的画面似乎不错？爆笑反应让大家笑翻。



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