金碩珍&池錫辰平行理論！BTS Jin來到《Running Man》與分身王鼻子交會啦，睽違6年再同框

兩位「석진」啊！Jin竟然又上綜藝了＼看起來啊／

BTS防彈少年團Jin上週才到李泳知的YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》展現綜藝感‎，本週則要登場老牌綜藝《Running Man》與「傳說中的分身」王鼻子池錫辰合體。

為什麼說他們是分身呢？先回顧一下兩人的交情。2018年《Running Man》某集，池錫辰炫耀起自己和Jin的交情打給對方，沒想到Jin接起電話喊池錫辰「大哥」，還親自說明為什麼和池錫辰保持了聯繫：因為同名「석진」（碩珍、錫辰）的關係。



後來池錫辰也在另個節目《Radio Star》解釋，是2016年在《Running Man》和Jin有過一面之緣，知道彼此同名就留下聯絡方式，會互相傳訊息。從此之後，池錫辰不時會在節目上提到Jin或直接打電話「隔空同框」。



▼2016年因《Running Man》拍下的唯一一組合照



最好笑的可能是去年的《劉QUIZ ON THE BLOCK》了，劉在錫才保證錄影前沒有向任何人透露BTS要來，結果Jin馬上打臉：「錫辰哥前幾天跟我說『在錫前幾天說BTS要來上《劉QUIZ》』。」笑翻全場！劉在錫很驚訝：「你們那麼常連絡啊！」後悔自己當時還大肆炫耀了一番。



從2016年相識到現在，Jin與池錫辰終於又要在螢幕前同框，睽違了6年之久！據《Running Man》官方表示，Jin是為了在入伍前實現出演《Running Man》的諾言！

預告「認識之後才會發覺很奇怪的BTS金碩珍VS原本就很奇怪的Running Man池錫辰，勝利者是？！」出爐，以平行時空概念帶出「擁有同樣的名字卻有不同的人生」的兩人相遇。



一個早上八點喝美式咖啡，一個喝雙花茶；一個喜歡大叔笑話，一個本身就是大叔；一個是防彈少年團大哥，一個是Running Man大哥……平行時空交會，兩位「석진」相遇了！



▼池錫辰與Jin睽違6年合影



此集將在本週日30日播出！已經有粉絲相當不捨Jin要入伍，留言處感謝Jin在入伍前參與一些綜藝多給ARMY見他的機會，表達：「直到最後也辛苦了」，也有粉絲表示看到這支預告片嚇了一跳，因為2016年之後防彈就再也沒有來過《Running Man》，「一定要死守本放」。

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