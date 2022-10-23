BLACKPINK Lisa完美的90度直角鞠躬，何時何地都不忘彎腰向工作人員道謝！

BLACKPINK Lisa完美的90度直角鞠躬，何時何地都不忘彎腰向工作人員道謝！

明星   2022年10月23日   星期日16:54   Lorrie  

（封面圖源：IG@lalalalisa_m）

頂流偶像還是待人如初！

BLACKPINK成員Lisa最近出席高級品牌BVLGARI活動，做為代言人現場一舉一動都十分受矚目。當天以一襲白綢緞長禮服現身，露出香肩展現優雅格調，掀起不小話題。

Lisa的solo成績極佳，憑著《LALISA》在100多國的iTunes奪下冠軍、和Adele的《Hello》並駕齊驅！另首《MONEY》點閱率近日也突破7億觀看數，成績驚人！不管作為團體或個人，Lisa都將實力發揮到淋漓盡致，大眾也深深被Lisa的魅力吸引著。

BLACKPINK作為頂流偶像，所到之處都有大批粉絲隨行、想一睹風采。身邊也有一群工作人員如影隨形，而Lisa被拍下要離開時，不管對方是誰都會鞠躬道謝後再離去，而且不論何時都是90度鞠躬，讓網友表示：真的是直角！感受到她滿滿謝意，謙卑態度也令人感動。

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