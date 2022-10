BLACKPINK Lisa完美的90度直角鞠躬，何時何地都不忘彎腰向工作人員道謝！

頂流偶像還是待人如初!

BLACKPINK成員Lisa最近出席高級品牌BVLGARI活動,做為代言人現場一舉一動都十分受矚目。當天以一襲白綢緞長禮服現身,露出香肩展現優雅格調,掀起不小話題。



Lisa的solo成績極佳,憑著《LALISA》在100多國的iTunes奪下冠軍、和Adele的《Hello》並駕齊驅!另首《MONEY》點閱率近日也突破7億觀看數,成績驚人!不管作為團體或個人,Lisa都將實力發揮到淋漓盡致,大眾也深深被Lisa的魅力吸引著。



#LISA 'MONEY' EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO HITS 700 MILLION VIEWS

BLACKPINK作為頂流偶像,所到之處都有大批粉絲隨行、想一睹風采。身邊也有一群工作人員如影隨形,而Lisa被拍下要離開時,不管對方是誰都會鞠躬道謝後再離去,而且不論何時都是90度鞠躬,讓網友表示:真的是直角!感受到她滿滿謝意,謙卑態度也令人感動。



Lisa is always respectful and polite. Our BEST GIRL



LALISA AT AVRORA AWARDS