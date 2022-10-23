李施彥40秒送走3組偶像團！對著WINNER唱iKON的歌，徐仁國救場也失敗XD

旻浩瞪大眼睛的模樣真的XD這期酒友大亂鬥的《看我的肩膀，都脫臼了啊》實在是太多笑點啦！

昨天公開的《看我的肩膀，都脫臼了啊》裡圭賢、閔浩和殷志源分別叫來各自的酒友，由人數最少的殷志源請客。 李施彥作為殷志源的酒友姍姍來遲，在圭賢酒友桌閒聊一陣後來到志源這桌，抓著金秦禹說：「我是你的粉絲！我很喜歡你們的歌！」

接著很有自信地唱起iKON的《LOVE SCENARIO》：「曾彼此相愛~」秦禹乾咳一聲摟住他的肩膀，安慰道：「沒關係，可以理解的。」 李施彥還沒反應過來：「不對嗎？」



坐對面的太恆浩問他不知道WINNER嗎，李施彥：「當然知道啊！宋旻浩、秦禹、姜昇潤...」接著又唱起《LOVE SCENARIO》，坐桌角的旻浩瞬間睜大眼XD



徐仁國和太恆浩試圖挽回局面，唱了一段WINNER的歌詞「我喜歡妳，Really really~」，沒想到李施彥完全不領情：「那不是BTS嗎！」節目組立即打出字幕：「這裡代為謝罪了...」XD



網友感歎這段笑點太密集：「大傻不愧是大傻」、「古代人嘛，可以理解」、「一次性得罪三個團」、「Mino變臉超快kk」。



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