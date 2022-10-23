BLACKPINK Lisa完美的90度直角鞠躬，何时何地都不忘弯腰向工作人员道谢！

顶流偶像还是待人如初！

BLACKPINK成员Lisa最近出席高级品牌BVLGARI活动，做为代言人现场一举一动都十分受瞩目。当天以一袭白绸缎长礼服现身，露出香肩展现优雅格调，掀起不小话题。



Lisa的solo成绩极佳，凭著《LALISA》在100多国的iTunes夺下冠军、和Adele的《Hello》并驾齐驱！另首《MONEY》点阅率近日也突破7亿观看数，成绩惊人！不管作为团体或个人，Lisa都将实力发挥到淋漓尽致，大众也深深被Lisa的魅力吸引著。



BLACKPINK作为顶流偶像，所到之处都有大批粉丝随行、想一睹风采。身边也有一群工作人员如影随形，而Lisa被拍下要离开时，不管对方是谁都会鞠躬道谢后再离去，而且不论何时都是90度鞠躬，让网友表示：真的是直角！感受到她满满谢意，谦卑态度也令人感动。



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