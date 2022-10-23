Zico和D.O.的意外人脈！自嘲「就像紳士和混混」，手機裡有對方的秘密照片

D.O.近日做客Zico的個人節目，讓很多人感歎沒想到他們也是朋友！

Zico的網路節目《五分鐘Give me a minute》近日開播第二季，第一件事就是來《真劍勝負》劇組探班D.O.。 雖然很多人對他們同框畫面感到意外，但其實這兩人關係非常親，只是熒幕形象的風格實在很不一樣，用Zico的話說：「就像紳士和小混混。」



而看慣了彼此私下里的模樣，現在以藝人身份見面反而不習慣。 Zico：「之前都是看到敬秀穿同一件衣服、戴同一頂帽子、踩著鞋後跟拖著腳走路，現在看到這位藝人...」D.O.：「我也覺得好陌生，（看到你這樣）也非常尷尬。」

Zico透露D.O.私下十分野性、行動舉止都酷酷的，反而是Zico膽小又愛撒嬌，兩人之間有微妙的對比和互補。 D.O.稱自己很少用SNS是因為手機裡連一張自己的照片都沒有，Zico大度表示：「我手機裡有啊！」還透露他們一起喝咖啡時給D.O.拍了一張超可愛的照片，但D.O.堅決不同意公開！Zico示範D.O.當時的拍照姿勢：



Zico還拿出D.O.穿公主裙的粉絲合成圖，問給他多少錢他願意真的穿一次？ 開價從一百億逐漸漲到一千億，D.O.就是不肯答應XD



很多粉絲也不知道這兩人的關係，笑稱同框鏡頭好像合成：「求公開D.O.戴Zico帽子和首飾的照片！」、「把公主照拿給本人看是不是太過分了kkk」、「作為關係好的紀念，一起做一首歌吧！」



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