真實姐弟表現？《驚人的星期六》太妍忘情熱舞，Key在後面被拍到一臉嫌棄，網友：想起家裡弟弟！

金氏姐弟互動太爆笑！

作為同門團體，SHINee成員Key、少女時代成員太妍的好感情眾所皆知！同是公司SM出身的兩人，一直以來兩人緣分不淺，常常合體現身！作為綜藝節目《驚人的星期六》的主持人，互動火花超好、常常興致高昂一起熱舞！先前少時集體上節目，Key也一起熱跳經典組曲，完全融入其中啦！



而在最近的節目中，太妍在前頭開心熱跳，可愛的向鏡頭撒嬌，然而大家的目光卻被後方的Key給吸走，因為他一臉嫌棄，還鄙視的看向一旁，讓網友擷取畫面狂笑：真實親姊弟就是這樣！



kim siblings! kibum reaction was so done when taeyeon being cute lmao pic.twitter.com/WhJfjeTeYZ — (@blossom_718) October 14, 2022

先前兩人曾共同合作一檔網路綜藝《TaengKey BOX》，身為頂流偶像，兩人的時尚Sense可是一絕！在節目觀眾將寄來各種疑難雜症，而兩人也將化身導師，為大家指點迷津，解答各種日常問題、到如何穿搭、打理外貌等等，提供寶貴實用建議～從宣傳海報公開那時開始，就讓人超期待節目播出！



金氏姊弟除了時常在節目合體，也有合作曲《Hate that…》，發行時即獲得盛讚，即使沒有過於廣大的宣傳，也斬獲極佳成績，也只有姊弟倆做得到！可見太妍＋Key號召力十足～



廚藝甚佳的Key，在我獨自生活中常常親自下廚、姿態看起來超專業，甚至還在小花園中自種青菜，當時還上了新聞！太妍也曾是座上客，Key特地煮了一桌好菜款待，兩人也暢聊各種話題，原來在光鮮亮麗的偶像生活背後，藏著許多眼淚與辛酸！特別那時團員鍾鉉的離開，更讓人感受身為親近好友的心情。



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