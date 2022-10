真實姐弟表現？《驚人的星期六》太妍忘情熱舞，Key在後面被拍到一臉嫌棄，網友：想起家裡弟弟！

金氏姐弟互動太爆笑!

作為同門團體,SHINee成員Key、少女時代成員太妍的好感情眾所皆知!同是公司SM出身的兩人,一直以來兩人緣分不淺,常常合體現身!作為綜藝節目《驚人的星期六》的主持人,互動火花超好、常常興致高昂一起熱舞!先前少時集體上節目,Key也一起熱跳經典組曲,完全融入其中啦!



SNSD's first performance in years and Kibum is the center



