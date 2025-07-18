一場慶典得罪2位歌手！少女時代太妍 & trot神童金太妍被搞混，宣傳海報用錯照片被罵翻

不僅少女時代太妍無端受牽連，就連原定出演的trot歌手金太妍也十分受傷、決定罷演。居然能搞出這麼大烏龍，主辦方真的認真一些吧...

2025年長水郡韓牛‧蘋果節將在9月18日至21日舉辦，今日公開演出陣容海報，竟出現少女時代太妍的名字和照片。這一消息立即引起很多粉絲困惑，因為太妍已經很久沒參加過地方慶典活動，半信半疑的粉絲們直接聯絡了慶典主辦方，得到的回應是確實是少女時代太妍無誤。然而SM娛樂立即否認了這一說法，表示從未接到邀約，進一步引發混亂。



後來，長水郡廳承認確實不是少女時代太妍，而是trot歌手金太妍。長水郡廳解釋稱，早前透過活動代營公司接到少女時代太妍已被邀請的通知，並據此製作了宣傳海報，但之後又接到通知說邀請告吹，並強調絕非與將太妍與金太妍搞混。



然而事實上，trot歌手金太妍早已通過代營公司確定出演該活動，最終被證實是郡廳與代營公司之間的溝通錯誤所造成的烏龍事件，金太妍的粉絲同樣對此感到十分困惑。

Trot歌手金太妍2012年出生，4歲開始學習盤索裡和民謠，以「國樂神童」的身份為人熟知，10歲出演《Miss Trot 2》驚艷眾人並獲得最終第4名，今年也只有13歲而已。



這次烏龍事件後，金太妍方面遺憾地表示：「郡廳方面原本試圖邀請其他藝人未果，又否定金太妍的出演，讓我們感到相當遺憾。 金太妍因這次事件受到了極大的困惑與傷害。 她正值努力在舞台上認真證明自己的時期，卻捲入如此令人錯愕又不負責任的情況，實在令人惋惜與遺憾。」經紀公司表示將以金太妍的心理穩定為優先，決定不參與該活動，並宣布取消出演。

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