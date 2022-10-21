真实姐弟表现？《惊人的星期六》太妍忘情热舞，Key在后面被拍到一脸嫌弃，网友：想起家里弟弟！

金氏姐弟互动太爆笑！

作为同门团体，SHINee成员Key、少女时代成员太妍的好感情众所皆知！同是公司SM出身的两人，一直以来两人缘分不浅，常常合体现身！作为综艺节目《惊人的星期六》的主持人，互动火花超好、常常兴致高昂一起热舞！先前少时集体上节目，Key也一起热跳经典组曲，完全融入其中啦！



而在最近的节目中，太妍在前头开心热跳，可爱的向镜头撒娇，然而大家的目光却被后方的Key给吸走，因为他一脸嫌弃，还鄙视的看向一旁，让网友撷取画面狂笑：真实亲姊弟就是这样！



kim siblings! kibum reaction was so done when taeyeon being cute lmao pic.twitter.com/WhJfjeTeYZ — (@blossom_718) October 14, 2022

先前两人曾共同合作一档网路综艺《TaengKey BOX》，身为顶流偶像，两人的时尚Sense可是一绝！在节目观众将寄来各种疑难杂症，而两人也将化身导师，为大家指点迷津，解答各种日常问题、到如何穿搭、打理外貌等等，提供宝贵实用建议～从宣传海报公开那时开始，就让人超期待节目播出！



金氏姊弟除了时常在节目合体，也有合作曲《Hate that…》，发行时即获得盛赞，即使没有过於广大的宣传，也斩获极佳成绩，也只有姊弟俩做得到！可见太妍＋Key号召力十足～



厨艺甚佳的Key，在我独自生活中常常亲自下厨、姿态看起来超专业，甚至还在小花园中自种青菜，当时还上了新闻！太妍也曾是座上客，Key特地煮了一桌好菜款待，两人也畅聊各种话题，原来在光鲜亮丽的偶像生活背后，藏著许多眼泪与辛酸！特别那时团员钟铉的离开，更让人感受身为亲近好友的心情。



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