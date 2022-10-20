南宮珉向陳雅凜求婚：「有件事想請妳幫忙做，會答應我嗎？」網友：「原來他主演的愛情劇，天天在現實上演！」

南宮珉的聲音好溫柔啊～



‎南宮珉於本月（10月）7日與陳雅凜舉行婚禮‎，‎相差11歲的兩人低調交往7年‎，終於攜手邁向紅毯另一端，‎並收到來自各界的祝福。

남의 프로포즈 영상 보고 우는중 pic.twitter.com/y5IrHNVd9m — 밤밤 (@d30v45) October 19, 2022

而男方當時向女方求婚的影片，近期也在網路上熱傳，引發眾多討論。當時還是情侶他們在西式高級餐廳用餐，南宮珉悠悠地拿起白酒，向陳雅凜發問：「有件事想請妳做，妳要幫忙嗎？」陳雅凜回答：「什麼啊？」接著，南宮珉跪下來，並且拿出戒指：「能不能和我結婚？」陳雅凜又驚又喜，她摸摸戒指，再摸摸愛人的臉龐，流下感動的淚水。而在婚禮現場一同觀看求婚影片的嘉賓們，也紛紛鼓掌叫好。



看完這段影片，不少網友表示，南宮珉有段時間沒有接愛情劇，原來他的愛情劇天天在現實上演！聲線極為溫柔的他，令人不自覺地被吸引了，更何況是在現場的美嬌娘（笑）希望這對夫妻可以永遠幸福哦～

另外，南宮珉主演的SBS金土劇（週五、六播出）《千元律師》，收視率屢創新高，‎上週播出的第8集達15.0%‎，引發廣大討論。

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