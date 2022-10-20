南宫珉向陈雅凛求婚：「有件事想请你帮忙做，会答应我吗？」网友：「原来他主演的爱情剧，天天在现实上演！」

南宫珉的声音好温柔啊～



‎南宫珉於本月（10月）7日与陈雅凛举行婚礼‎，‎相差11岁的两人低调交往7年‎，终於携手迈向红毯另一端，‎并收到来自各界的祝福。

남의 프로포즈 영상 보고 우는중 pic.twitter.com/y5IrHNVd9m — 밤밤 (@d30v45) October 19, 2022

而男方当时向女方求婚的影片，近期也在网路上热传，引发众多讨论。当时还是情侣他们在西式高级餐厅用餐，南宫珉悠悠地拿起白酒，向陈雅凛发问：「有件事想请你做，你要帮忙吗？」陈雅凛回答：「什么啊？」接著，南宫珉跪下来，并且拿出戒指：「能不能和我结婚？」陈雅凛又惊又喜，她摸摸戒指，再摸摸爱人的脸庞，流下感动的泪水。而在婚礼现场一同观看求婚影片的嘉宾们，也纷纷鼓掌叫好。



看完这段影片，不少网友表示，南宫珉有段时间没有接爱情剧，原来他的爱情剧天天在现实上演！声线极为温柔的他，令人不自觉地被吸引了，更何况是在现场的美娇娘（笑）希望这对夫妻可以永远幸福哦～

另外，南宫珉主演的SBS金土剧（周五、六播出）《千元律师》，收视率屡创新高，‎上周播出的第8集达15.0%‎，引发广大讨论。

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