南宮珉今日大婚迎娶陳雅凜～♥從入場開始就笑得合不攏嘴XD

今日(10月7日),男星南宮珉將迎娶模特未婚妻陳雅凜,舉辦婚禮。

南宮珉和陳雅凜婚禮於晚間在首爾新羅飯店舉行,僅邀請親朋好友以非公開形式進行,司儀由男演員丁文晟擔任,他倆是相識多年的圈中好友,也曾一起合作過《黑色太陽》、《訓南正音》等電視劇。 而愛豆男團東方神起(瑜鹵允浩、最強昌珉)則作為獻唱祝歌的嘉賓登場。





they are so sweet! So happy for them! #NamGoongMin #남궁민 pic.twitter.com/TfRdZmC3bY

You guys are great together. So happy for you two!#namkoongmin #남궁민 #JinAreum pic.twitter.com/kZhSru3Tdd