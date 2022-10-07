南宮珉今日大婚迎娶陳雅凜～♥從入場開始就笑得合不攏嘴XD

今日（10月7日），男星南宮珉將迎娶模特未婚妻陳雅凜，舉辦婚禮。

南宮珉和陳雅凜婚禮於晚間在首爾新羅飯店舉行，僅邀請親朋好友以非公開形式進行，司儀由男演員丁文晟擔任，他倆是相識多年的圈中好友，也曾一起合作過《黑色太陽》、《訓南正音》等電視劇。 而愛豆男團東方神起（瑜鹵允浩、最強昌珉）則作為獻唱祝歌的嘉賓登場。





9月下旬，南宮珉通過經紀公司公開了婚訊，他和陳雅凜因合作電影《LIGHT MY FIRE》而相識、相戀，對女方一見鍾情的南宮珉展開了猛烈的追求，相差11歲的兩人低調交往了7年之後終於攜手邁入婚姻殿堂。 日前，韓網上還曝光了南宮珉婚禮喜帖，上面寫著「在兩人成為一體這意義深遠的日子，想邀請感謝的人們一起共襄盛舉」。



此外，南宮珉的愛情和事業雙豐收，演藝事業也是蓬勃發展。 近期由他主演的電視劇《千元律師》開播首集就獲得了平均8.1%的收視率，第4集收視率就衝上了12%，口碑和人氣火爆行進中。

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