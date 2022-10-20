金宣虎度過一年空白期，有條不紊的回歸節奏！電影、電視劇、廣告代言、頒獎典禮與見面會全部動起來！

就像累積了很久的消息，刻意在10月19日全部放出一樣，演員金宣虎所屬公司一連公開了許多行程，包含他繼《悲傷熱帶》後即將再度與導演朴勳政合作新片《暴君》，以及他可望以浪漫史劇《海市蜃樓》回歸小螢幕，更將出席12月13日參加在日本舉辦的AAA頒獎典禮。

去年的10月17日令人難忘，觀眾們沉浸在《海岸村恰恰恰》的美好結局中，不出幾個小時後，出現的卻是對演員金宣虎的爭議言論。他概括承受的道歉，也中斷所有代言及手上的工作，僅留下電影《悲傷熱帶》的拍攝行程，消失了一整年不出現在公開場合，直到滿一年後的今日才陸續傳出他的消息。



電影《悲傷熱帶》拍攝完畢後，金宣虎選擇回到自己最初的話劇舞台，演出《Touching The Void》與觀眾們見面，記得他在記者會向大家問候時，非常緊張還流下了眼淚。不過爭議事件爆發後仍指定與金宣虎合作的《悲傷熱帶》導演朴勳政，19日也傳出將與金宣虎再度合作新電影作品《暴君》，可能合作的演員，還有也曾經與朴導演合作過《樂園之夜》的車勝元。



19日同步公開金宣虎可望以浪漫歷史劇《海市蜃樓》回歸小螢幕，是網路小說改編的作品，將由小說原著作者尹梨修擔任作家，繼《雲畫的月光》後再度編寫歷史浪漫電視劇作品。而由金宣虎所代言的服飾品牌，雖然已更換了代言人，但他所代言的口罩在近期則是推出了彩色新品，也預告著他的代言活動也可望漸漸恢復。



雖然在9月舉辦的首爾國際電視節頒獎典禮，金宣虎以《海岸村恰恰恰》榮登視帝，但他卻沒有出席。不過19日也公開了他即將參加12月13日在日本名古屋舉辦的【2022 Asia Artist Awards IN JAPAN】頒獎典禮，將與徐仁國、李宰旭、黃旼炫與姜丹尼爾等人共同出席。而他的工作人員團隊也恢復每週更新IG向大家報告金宣虎的近況，日前更公開了12月10日他即將在韓國國內舉辦粉絲見面會的消息，讓喜愛的他粉絲們相當期待。另外讓大家非常喜愛的《海岸村恰恰恰》，也由出版社公布即將出版晚了一年的寫真紀念書，粉絲們仍希望購買珍藏。



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