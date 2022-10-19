Disney+《千元律師》劇情再掀高潮！「千元委託費」秘密揭曉，南宮珉演技大爆發、背後故事賺人熱淚

Disney+《千元律師》由南宮珉、金智恩主演，「李清娥」特別出演的關鍵角色登場後，讓整部戲的畫風急速改變，不只揭開千智勳（南宮珉 飾演）從「檢察官轉戰律師」的過去，許多黑暗內幕也一併被揭開.....《千元律師》有笑有淚，第7、8集進入另一波劇情高潮，越來越精彩了！

1.李清娥登場揭開南宮珉的「檢察官」過去



李清娥在劇中出演白律師事務所的王牌—李周英律師，她的出現讓原本只知道工作的千智勳檢察官，生活漸漸有點改變⋯⋯千智勳是眾所皆知的工作狂，檢察官界的「瘋狗」，為了調查秘密資金的流向，得罪了許多政治人物和高層，面對李周英律師時，是千智勳檢察官唯一感到放鬆，又會綻放笑容的時刻。



2.千智勳的家世背景驚人！爸爸原來是「他」



千智勳原來出身名門，他的爸爸是競選國會總理候選人「金允燮議員」，雖然是不能公開的父子身份，但千智勳一直很崇拜爸爸！當千智勳發現爸爸牽扯到秘密資金時非常震驚，糾結一陣子之後才決定要導正這一切，他傳喚金允燮議員並希望他主動交出秘密資金的名單，但是在金允燮議員被傳喚後的當晚，千智勳目睹爸爸跳樓，並發現爸爸生前一通「未顯示號碼」的神秘來電，只有他知道，爸爸是被暗殺、背後一定有人在主導這場意外。



3.從秘密資金到暗殺⋯千智勳的悲情調查！



「金允燮議員」過世之後，千智勳陷入巨大的悲傷裡，他下定決心要讓爸爸過世的真相水落石出，但在調查之中，卻是處處碰壁。傳喚相關政治人物總是被高層阻止，沒有人能夠理解千智勳的執著，而這樣，一眨眼兩年過去了，唯一陪伴著千智勳的只有李周英律師。一方面為了能夠實現自己的正義理想，一方面希望能把千智勳從過去解救出來，李周英律師離開了白律師事務所，自行開立事務所，決定只做自己喜歡的案子。

4.律師事務所的「一千元委託費」秘密揭曉



沒想到陰錯陽差之間，李周英律師與別人拿錯了文件，發現了金允燮議員之死背後的陰謀，而這份文件也讓她陷入危險之中⋯⋯李周英律師和千智勳見面途中，在地鐵上被兇手持刀刺傷，最後不幸過世。李周英的離開讓千智勳相當痛苦，也讓他決定接手李周英剛剛成立不久的律師事務所，看到事務所內貼著「委託費一千元」，這就是一千元的由來！



千智勳律師的招牌墨鏡，原來是他為了掩蓋自己的悲傷、哭紅的雙眼，而戴上的偽裝。律師事務所的第一位客人「事務長」，其實是李周英的第一位委託人，因為李周英過世，才變成了千智勳接手。原來千智勳的背後藏著如此多故事，從不愛笑的檢察官，變成了愛開玩笑的律師，這樣的轉變讓人意外，也讓人心痛啊～

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