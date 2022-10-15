南宮珉婚禮上雪炫、河道權都因感動而哭，《Stove League》編劇寫下感言：「比起電視劇，現實同樣美麗」

南宮珉與陳雅凜上週大婚邀請了數名親朋好友見證，場邊便出現了相當可愛的畫面：友人們因感動而哭。

曾和南宮珉一同主演《日與夜》（晝與夜）的雪炫，在參加完婚禮後的深夜發布限時動態抒發心情，發布了一張婚禮現場的照片，還有自己擦拭眼淚的照片，文字寫著「美麗的婚禮」、「感動……」。



除了雪炫，《Stove League》（金牌救援；奇蹟拍檔）編劇李新華（另譯：李信和）也發文「爆料」自己與河道權、鄭東允導演都落淚了。因《Stove League》與南宮珉結緣，李新華編劇、河道權與鄭東允導演齊聚婚禮，李新華寫下這段文字：

「因南宮珉演員的閃耀而熱淚盈眶，河道權演員也啜泣了。問鄭東允導演在婚禮上有沒有哭，他說：『哭得很厲害，唉唷真是的。』／張英男演員擔任的司儀溫柔敦厚。／比起電視劇，現實同樣美麗。／由衷地 #恭喜你」



▼張英南（中）與丁文晟（右）一同擔任婚禮司儀



一些友人因感動哭泣，成了婚禮上讓人會心一笑的花絮；「比起電視劇，現實同樣美麗」李新華編劇一席話，亦為南宮珉與陳雅凜的婚禮寫下美麗註解。

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