世界觀傳奇照：WINNER宋旻浩與「Spider-Man」Tom Holland合照，這是鑽石人脈吧！

韓國愛豆團WINNER成員宋旻浩和「蜘蛛俠」Tom Holland,竟然夢幻聯動了。

一個是韓國愛豆團成員,一個是靠電影《Spider Man》(《蜘蛛俠》)火遍全球的演員,他倆同框屬實是讓不少網友的次元壁破了。 韓網上曝光的照片裡,Tom Holland和宋旻浩站在房間中,宋旻浩調皮地擺出剪刀手,做出鬼臉,上半身斜向Tom Holland;Tom Holland則一臉笑容的看向鏡頭,身邊還站著另一位朋友。 據發帖人透露,Tom Holland去觀看了宋旻浩在英國的畫展,兩人是如何認識的沒有人知道,總之宋旻浩的黃金人脈實在是太讓人羨慕了。



繼2020年之後,宋旻浩再次受邀參加了英國Saatchi Gallery的畫展。Saatchi Gallery是現代美術界在全世界範圍內得到認可的著名畫廊,而宋旻浩也成為了首位在該家畫廊展出畫作的K-POP歌手。



We've loved having #Mino with us in London at the Saatchi Gallery! He will be returning with @yg_winnercity on 20 November to meet @yginnercircle at The O2. We can't wait to see you there! #송민호 pic.twitter.com/JU37r1zD6k