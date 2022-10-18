世界觀傳奇照：WINNER宋旻浩與「Spider-Man」Tom Holland合照，這是鑽石人脈吧！

韓國愛豆團WINNER成員宋旻浩和「蜘蛛俠」Tom Holland，竟然夢幻聯動了。

一個是韓國愛豆團成員，一個是靠電影《Spider Man》（《蜘蛛俠》）火遍全球的演員，他倆同框屬實是讓不少網友的次元壁破了。 韓網上曝光的照片裡，Tom Holland和宋旻浩站在房間中，宋旻浩調皮地擺出剪刀手，做出鬼臉，上半身斜向Tom Holland；Tom Holland則一臉笑容的看向鏡頭，身邊還站著另一位朋友。 據發帖人透露，Tom Holland去觀看了宋旻浩在英國的畫展，兩人是如何認識的沒有人知道，總之宋旻浩的黃金人脈實在是太讓人羨慕了。



繼2020年之後，宋旻浩再次受邀參加了英國Saatchi Gallery的畫展。Saatchi Gallery是現代美術界在全世界範圍內得到認可的著名畫廊，而宋旻浩也成為了首位在該家畫廊展出畫作的K-POP歌手。



We've loved having #Mino with us in London at the Saatchi Gallery! He will be returning with @yg_winnercity on 20 November to meet @yginnercircle at The O2. We can't wait to see you there! #송민호 pic.twitter.com/JU37r1zD6k — K.FLEX (@K_FLEX_) October 16, 2022

We had a pleasure of interviewing Mino of WINNER (@official_mino_), Regina Kim (@reginagraphic) and Kang Hui at Saatchi Gallery today (Press Event) - StArt Art Fair (12-16 Oct).



Photos © View of the Arts #mino #송민호 #reginakim #kanghui #강희 pic.twitter.com/Z5UHzgcEij — View of the Arts (@ViewoftheArts) October 12, 2022

眾所周知宋旻浩是愛豆界的「金手」，不止一次《WINNER TV》、《新西遊記》、《姜食堂》等綜藝節目中展露過畫技，2019年正式作為畫家出道。 2020年開始以藝名「Ohnim」進行畫家活動。 實際上，宋旻浩從未接受過任何專業的繪畫課程，畫技出色全憑熱愛和興趣，是K-POP界出了名的「宋畫家」。



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