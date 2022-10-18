世界观传奇照：WINNER宋旻浩与「Spider-Man」Tom Holland合照，这是钻石人脉吧！

韩国爱豆团WINNER成员宋旻浩和「蜘蛛侠」Tom Holland，竟然梦幻联动了。

一个是韩国爱豆团成员，一个是靠电影《Spider Man》（《蜘蛛侠》）火遍全球的演员，他俩同框属实是让不少网友的次元壁破了。 韩网上曝光的照片里，Tom Holland和宋旻浩站在房间中，宋旻浩调皮地摆出剪刀手，做出鬼脸，上半身斜向Tom Holland；Tom Holland则一脸笑容的看向镜头，身边还站著另一位朋友。 据发帖人透露，Tom Holland去观看了宋旻浩在英国的画展，两人是如何认识的没有人知道，总之宋旻浩的黄金人脉实在是太让人羡慕了。



继2020年之后，宋旻浩再次受邀参加了英国Saatchi Gallery的画展。Saatchi Gallery是现代美术界在全世界范围内得到认可的著名画廊，而宋旻浩也成为了首位在该家画廊展出画作的K-POP歌手。



We've loved having #Mino with us in London at the Saatchi Gallery! He will be returning with @yg_winnercity on 20 November to meet @yginnercircle at The O2. We can't wait to see you there! #송민호 pic.twitter.com/JU37r1zD6k — K.FLEX (@K_FLEX_) October 16, 2022

We had a pleasure of interviewing Mino of WINNER (@official_mino_), Regina Kim (@reginagraphic) and Kang Hui at Saatchi Gallery today (Press Event) - StArt Art Fair (12-16 Oct).



Photos © View of the Arts #mino #송민호 #reginakim #kanghui #강희 pic.twitter.com/Z5UHzgcEij — View of the Arts (@ViewoftheArts) October 12, 2022

众所周知宋旻浩是爱豆界的「金手」，不止一次《WINNER TV》、《新西游记》、《姜食堂》等综艺节目中展露过画技，2019年正式作为画家出道。 2020年开始以艺名「Ohnim」进行画家活动。 实际上，宋旻浩从未接受过任何专业的绘画课程，画技出色全凭热爱和兴趣，是K-POP界出了名的「宋画家」。



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