世界观传奇照：WINNER宋旻浩与「Spider-Man」Tom Holland合照，这是钻石人脉吧！

韩国爱豆团WINNER成员宋旻浩和「蜘蛛侠」Tom Holland,竟然梦幻联动了。

一个是韩国爱豆团成员,一个是靠电影《Spider Man》(《蜘蛛侠》)火遍全球的演员,他俩同框属实是让不少网友的次元壁破了。 韩网上曝光的照片里,Tom Holland和宋旻浩站在房间中,宋旻浩调皮地摆出剪刀手,做出鬼脸,上半身斜向Tom Holland;Tom Holland则一脸笑容的看向镜头,身边还站著另一位朋友。 据发帖人透露,Tom Holland去观看了宋旻浩在英国的画展,两人是如何认识的没有人知道,总之宋旻浩的黄金人脉实在是太让人羡慕了。



继2020年之后,宋旻浩再次受邀参加了英国Saatchi Gallery的画展。Saatchi Gallery是现代美术界在全世界范围内得到认可的著名画廊,而宋旻浩也成为了首位在该家画廊展出画作的K-POP歌手。



We've loved having #Mino with us in London at the Saatchi Gallery! He will be returning with @yg_winnercity on 20 November to meet @yginnercircle at The O2. We can't wait to see you there! #송민호 pic.twitter.com/JU37r1zD6k