ONEUS成員RAVN被爆酒後「霸王硬上弓」及劈腿！公司回應：調查中請靜候結果

不要翻車呀!

男團ONEUS在今年回歸成績亮眼、專輯的慾男風格、加上抓耳音源成功吸引不少音飯,甚至在三大音樂節目取得一位!但是近日卻爆出成員RAVN醜聞,令人擔心影響團隊未來動向。



在推特上有位用戶爆料,自己在酒醉無意識狀態下,和RAVN發生關係而後交往,結果男方竟然劈腿,另一位女練習生女友甚至威脅她,分手後RAVN擅自進入住處,讓她精神崩潰,目前正在治療中。



除了劈腿醜聞,昔日RAVN向粉絲要禮物的行徑也再被翻出,引起激烈討論。



有粉絲反應要禮物行為並非事實、RAVN只是分享自己的生活、東西都是自己買的。在爆料出來後有粉絲表示失望,團體一路走來不容易,經歷許多辛苦磨難才有今天,如今RAVN醜聞疑雲爆發,很心疼其他團員。



This twt is abt rv's expensive items. Based on his bbl message he's always bought everything himself, so the news that he asked fans to buy it for him is not true. If you remember, he always treats the members & gives them gifts. (this ss is from my friend, thanks for helping) pic.twitter.com/pEbmCH9K3k