YouTuber組合！Super Junior赴美國公演空檔就拍影片，人手一機互相調侃：「別拍了～別拍了～」

這群人真的很寶XDD

引領韓流、人稱「韓流帝王」的Super Junior，因應時代潮流的轉變，成員們各個已加入YouTube拍片行業斜槓（Slash）當YouTuber。



近日Super Junior赴美國公演，就出現了一個相當有趣的畫面，就發生在昨晚（16日）。神童IG 限時動態捕捉了成員們公演的空檔，一群人才從停車場下車，就人手一支攝影機！

搞笑的是，銀赫、東海看著彼此互相調侃：「別拍了！」「別拍了！這是怎樣？」但沒有人要停手。畫面一轉厲旭也在拍，加入了調侃行列：「哎一古，真是的……」



畫面再拉到遠方，圭賢瀟灑的撩著頭髮正要過馬路，手上同樣拿著攝影機！



神童為此畫面寫下註解：「YouTuber組合／對啊，別拍了吧……」不過自己也正在拍攝IG限時動態是吧？



短短幾秒的影片讓粉絲看了覺得很搞笑，不禁也想調侃哥哥們：「到底是去公演還是拍YouTube？」也有粉絲相當期待這幾個人的美國之行Vlog，正片會不會更好笑呢？

▼神童限時動態完整影片



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