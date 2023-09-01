出道五年動物系男團ONEUS風雨中抵台，自曝公司代表請吃烤肉結帳時傻眼：之後只請「吃到飽」餐廳！

韓國動物系男團ONEUS五位成員XION、抒澔、煥雄、建熙與LEE DO於9月1日剛抵台就率先與媒體們見面，大聊「吃貨男團」本色，並對台灣美食以及熱情的粉絲們相當期待。





五位成員分別有代表自己的動物，他們覺得這些代表動物是哪一部分與己最接近呢？被稱為狗狗的XION，表示可能因為自己愛開玩笑很好聊，就像狗狗很親人一樣。被稱為松鼠的抒澔則是覺得可能是自己的外型，以及特別的動作有點像松鼠吧！





看起來是五人中身材最健壯的LEE DO竟然被稱為小雞，他表示自己也不太清楚原因，有可能是因為出道初期自己滿常穿上有小雞圖案的上衣，所以被稱為小雞。而建熙也是覺得自己給粉絲的感覺像兔子。而煥雄說自己喜歡老虎也被稱為是老虎，不過他發現自己的名字念起來發音好像中文的「浣熊」，所以如果被稱為浣熊也不為過。



ONEUS也被稱為吃貨男團，剛出道的時候食量真的超大。印象中他們在日本的時候，公司代表曾請他們吃燒肉，沒想到光他們這一桌結帳時金額高達200萬韓元，讓代表嚇了一大跳，後來都只敢帶他們去吃「吃到飽」的餐廳。不過他們也聲明隨著年紀越來越大，他們也開始自我管理，將食量縮小，代表請客的時候開始露出「價錢比想像中低耶」的表情，於是代表又開始可以常常請他們吃飯了。



ONEUS聊到吃的話題總是眼睛發亮，成員中公認最不挑食的就是煥雄，而一週上6次健身房把自己練得很強壯的LEE DO則是完全不吃葉菜類，抒澔則是想要狂嗑50顆小籠包，但拒絕挑戰臭豆腐。建熙原本就是團中的美食達人，尤其是對於火鍋醬料相當在行，他也提到台灣一定不能錯過火鍋，每個地區火鍋醬料的組成可能都不太一樣，若本次他調出了完美醬料，也一定會在網路上跟大家分享比例食譜。



ONEUS相當感謝所有媒體到場採訪，甚至想要一一向大家道謝，可說是相當有禮貌，他們也相當期待能夠盡快與台灣粉絲們見面，請大家期待明日他們的舞台演出。



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